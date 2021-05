Toyota Yaris Cross z polskimi cenami. Można już zamawiać

1 czerwca rozpocznie się przedsprzedaż Yarisa Cross – zupełnie nowego modelu, wraz z którym Toyota debiutuje w segmencie miejskich SUVów. Auto będzie dostępne z układem hybrydowym i elektrycznym napędem na cztery koła

Premiery Toyota Yaris Cross - zupełnie nowy SUV do miasta

Nowy Yaris Cross jest dostępny w wersjach Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i limitowanej Premiere Edition. Dla każdej wersji można wybierać spośród bogatej gamy opcji kolorystycznych nadwozia. Paleta ta obejmuje 8 lakierów oraz 12 dwukolorowych kombinacji z czarnym, złotym lub białym dachem.

Już w podstawowej wersji Active samochód dysponuje systemem multimedialnym Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, zawierający m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia oraz tempomat adaptacyjny. Poziom bezpieczeństwa podnosi także siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami, która pojawiła się po raz pierwszy w Yarisie czwartej generacji jesienią ubiegłego roku.

Ponadto kierowca ma do dyspozycji kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate oraz 7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 74 900 zł, zaś z napędem hybrydowym od 88 900 zł.

Z kolei Yaris Cross Adventure jest dostępny wyłącznie z układem hybrydowym - napędzającym przednią oś lub z napędem na cztery kół (z dodatkowym silnikiem elektrycznym z tyłu). Wyróżnia go dwukolorowe nadwozie, osłona przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, ciemnoszare, 18-calowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto otrzymało nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym Full HD, który można wzbogacić o nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. Yaris Cross Hybrid w wersji Adventure jest dostępny od 115 900 zł.

Premiere Edition to najwyższa wersja Yarisa Cross, którą wyróżniają elektrycznie unoszone i otwierane bezdotykowo drzwi bagażnika, wyświetlacz HUD oraz skórzana tapicerka. Auto w tej wersji ma wszystkie udogodnienia odmiany Adventure, dwukolorowe nadwozie i możliwość rozbudowania systemu multimedialnego o nagłośnienie klasy premium marki JBL. Auto w tej wersji kosztuje od 122 900 zł i będzie dostępne wyłącznie w 2021 roku.

Przedsprzedaż nowego Yarisa Cross rozpocznie się 1 czerwca. W lipcu i sierpniu Toyota zorganizuje serię pokazów modelu w wybranych salonach. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w październiku.