Toyota pomimo kryzysu zwiększa swój udział w rynku

Toyota Motor Europe dostarczyła europejskim klientom 715 081 samochodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku. Pomimo pandemii Toyota utrzymała dobre tempo sprzedaży, notując spadek tylko o 15%, co jest wynikiem znacznie lepszym od średniej dla rynku wynoszącej -25%. To pozwoliło marce zwiększyć udział w europejskim rynku o 0,8 punktu procentowego do 6,1%.

Zdjęcie Toyota Yaris /INTERIA.PL

Zapotrzebowanie klientów na samochody hybrydowe pozostało w tym roku wysokie. 372 893 hybryd (-14,5%) sprzedanych w ciągu 9 miesięcy 2020 roku stanowi 52% całkowitej sprzedaży TME w tym okresie. Udział hybryd w łącznej liczbie aut dostarczonych klientom w Europie Zachodniej i Środkowej wynosi a 63%, zaś 21% w Europie Wschodniej. Wynik ten dla całego kontynentu wynosi 52%.

Reklama

W trzecim kwartale (lipiec-wrzesień 2020) sprzedaż TME wzrosła o 11,5% rok do roku. Jednocześnie liczba zamówień na nowego Yarisa we wrześniu była rekordowa - większa niż jakikolwiek model zanotował do tej pory w ciągu jednego miesiąca. To sprawia, że Toyota zwiększyła swoje prognozy całkowitych wyników na koniec 2020 roku.

"Od momentu wznowienia produkcji po krótkiej przerwie, tempo sprzedaży Toyoty i Lexusa szybko wróciło do poziomu sprzed lockdownu. Zainteresowanie klientów całą gamą modelową Toyoty i Lexusa jest bardzo wysokie, a niedawna premiera nowego Yarisa przyniosła dodatkowy wzrost sprzedaży" - powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe. - "Choć sytuacja jest nadal niepewna w związku z pandemią, zwiększyliśmy nasze prognozy rocznej sprzedaży w 2020 roku do 975 000 samochodów, zakładając, że obecne warunki na rynku utrzymają się do końca roku".

Wyniki sprzedaży marki Toyota

Europejskie salony Toyoty opuściło w ciągu 9 miesięcy 2020 roku 664 157 aut. Sprzedaż rok do roku zmniejszyła się o 14% przy 25-procentowym spadku całego europejskiego rynku samochodów. Najpopularniejszymi modelami Toyoty w Europie były w omawianym okresie Corolla (138 337 aut), Yaris (135 292 aut) i RAV4 (106 137 aut). Odpowiadają one za 57% wyniku marki.

Hybrydy stanowią 51% sprzedanych samochodów Toyoty, przy czym w krajach Europy Zachodniej i Środkowej było to 61%, a na rynkach wschodnich 23%. W ciągu 3 kwartałów 2020 roku marka dostarczyła klientom 340 226 samochodów hybrydowych (-13% rok do roku). Klienci Toyoty najchętniej wybierali Corollę Hybrid (107 598 aut), Toyotę C-HR Hybrid (81 637 aut) i Yarisa Hybrid (66 340 aut).

Wzrosła sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce

W Polsce hybrydy stanowiły w pierwszych trzech kwartałach roku już 44,86% całkowitej liczby rejestracji Toyoty. Wynik ten wzrósł z poziomu 38%, notowanego w tym samym okresie 2019 roku. Salony opuściło rekordowe 18 877 hybryd marki - o 9% więcej niż rok wcześniej.

Corolla Hybrid jest liderem rynku niskoemisyjnych aut również w naszym kraju (7 633 auta). Drugie miejsce zajęła Toyota C-HR Hybrid (4 450 aut), zaś trzecie RAV4 Hybrid (3 877 aut).