Toyota liderem polskiego rynku!

Drugi miesiąc wakacji przyniósł spadek rejestracji nowych aut w Polsce. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, ze w sierpniu zarejestrowano w naszym kraju 39 540 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony. To aż o 27 proc (-14 677 sztuk) mniej niż rok wcześniej i o 18 proc. (-8 719 sztuk) mniej niż w lipcu.

Zdjęcie Nowa Toyota Yaris /INTERIA.PL

Biorąc pod uwagę same tylko auta osobowe rynek skurczył się w stosunku do sytuacji sprzed roku o blisko 28 proc. (-13 395 sztuk w stosunku do sierpnia 2019 roku). Skumulowana sprzedaż nowych aut osobowych od 1 stycznia do końca sierpnia wyniosła 256 973 pojazdy. To o blisko 32 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (-118 530 sztuk).

Mimo tego nie wszyscy dealerzy mają powody do niezadowolenia. W rankingu dziesięciu najpopularniejszych marek trzech producentów poprawiło swój wynik z sierpnia ubiegłego roku. W elitarnym gronie znalazły się: Toyota (+15 proc.), Mercedes-Benz (+7,5 proc.) i BMW (+8 proc.).



Reklama

Z danych za pierwszych siedem miesięcy wynika, że miano lidera rynku dzierży aktualnie Toyota (ponad 36 tys., rejestracji) przed 2. Skodą (nieco ponad 35 tys. rejestracji) i 3. Volkswagenem (21,5 tys. rejestracji). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4 Kię (15,6 tys. rejestracji) i 5. Renault (12,8 tys. rejestracji).



Najczęściej kupowanym modelem w roku 2020 jest Skoda Octavia (10,9 tys. rejestracji), za którą uplasowała się Toyota Corolla (10,7 tys. rejestracji) i Toyota Yaris (9,1 tys. rejestracji). W pierwszej piątce znalazły się też: 4. Skoda Fabia (8,3 tys. rejestracji) i Dacia Duster (7,3 tys. rejestracji).



Jak wynika zdanych Instytutu Samar najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (5,05 tys. rejestracji) przed 2. Dacią Duster (3,4 tys. rejestracji) i 3. Toyotą Corollą - (3 tys. rejestracji). Na czwartym miejscu znalazła się Skoda Fabia (2,3 tys. rejestracji), na piątym - Fiat Tipo (2,1 tys. rejestracji).