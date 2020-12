Straż graniczna kupiła samochody hybrydowe

​ Straż Graniczna otrzymała kolejne samochody patrolowe - poinformowała w piątek ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Tym razem formacja zakupiła 10 hybrydowych toyot za ponad 1 mln zł. Auta będą wykorzystywane w miastach szczególnie zagrożonych występowaniem smogu.

Zdjęcie Straż Graniczna już od kilka lat użytkuje samochody hybrydowe Toyoty

Jak poinformowała Straż Graniczna, flotę SG zasili 10 toyot corolla TS kombi, z napędem hybrydowym. Samochody w ciągu kilku dni zostaną przekazane do Nadwiślańskiego, Morskiego, Nadodrzańskiego, Śląskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Mają być wykorzystywane do patroli aglomeracji miejskich szczególnie zagrożonych smogiem. Będą również mogły być użytkowane w miejscach o szczególnej wartości przyrodniczej.

Pojazdy wyposażone są w silnik 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, bezstopniową automatyczną skrzynię biegów i - jak zaznacza SG - zapewniają płynną jazdę i oszczędność spalania, a także pozwalają zredukować poziom emisji spalin.



Samochody zostały wyposażone w układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), który został rozszerzony o dodatkową funkcję zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu.



"Podczas manewru skręcania, w przypadku wykrycia ryzyka kolizji z samochodem jadącym z naprzeciwka lub pieszym przekraczającym drogę przeciwnie do kierunku jazdy, system sam ostrzeże kierowcę, a w razie potrzeby awaryjnie zahamuje" - informuje ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.



Samochody wyposażone są również w układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor (SC), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) oraz kamerę cofania.



Pojazdy trafią m.in. do aglomeracji warszawskiej i śląskiej, ale będą też wykorzystywane przez Karpacki Oddział SG w sąsiedztwie miejsc cennych przyrodniczo.



"Bardzo nas cieszy że nowe samochody będą przyjazne środowisku, zwłaszcza, że funkcjonariusze Straży Granicznej mają wysoką świadomość ekologiczną" - zaznacza ppor. Michalska. "W dużej mierze przygraniczne parki krajobrazowe to dla naszych funkcjonariuszy codzienne miejsce pełnienia służby, a przyroda jest ich naturalnym sojusznikiem podczas patrolowania granic Polski. Stąd też cieszy, że wykonując zadania służbowe możemy być przyjaźni środowisku" - dodała.



To nie pierwsze pojazdy hybrydowe we flocie SG. Formacja dysponowała do tej pory 10 samochodami z napędem hybrydowym - dwiema toyotami rav 4 oraz ośmioma toyotami auris.