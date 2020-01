Przed Gwiazdką Polacy szturmowali salony sprzedawców aut. Rok 2019 był najlepszy dla sprzedawców nowych aut w tym stuleciu - czytamy we wtorkowej "Gazecie Wyborczej".

Zdjęcie W Polsce dawno nie było tak dobrej sprzedaży. Niestety, Polaków wciąż nie stać na auta /Getty Images

"To doskonałe wyniki z grudnia poprawiły wyniki branży motoryzacyjnej za cały 2019 r. W ub.r. w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 625,5 tys. nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, prawie 25 tys. sztuk więcej niż rok wcześniej. Największe obroty zanotowali sprzedawcy samochodów osobowych" - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza".

Według "GW", która powołuje się na szacunki firmy Samar, aż 71 proc. nowych aut w Polsce kupili w zeszłym roku nabywcy instytucjonalni. Dane te - jak zaznaczono - nie obejmują rejestracji nowych aut przez osoby o zarejestrowanej działalności gospodarczej i spółki cywilne, które mają prawo do odliczeń podatków od ceny aut i wydatków na ich eksploatację.

Co wpłynęło na taki boom w grudniu. Nie tylko szukanie tzw. "kosztów" przez firmy, ale również zapowiedź ostrych podwyżek cen nowych samochodów. Jest to związane z nowymi normami emisji spalin, których producenci nie są w stanie spełnić, a to oznacza wysokie kary - rzędu kilkuset euro za każdy gram CO2/kilometr ponad normę. Tych kar oczywiście producenci samochodów nie biorą na siebie, ale przerzucają na klienta, co przekłada się na wzrost ceny o przynajmniej kilka tysięcy zł (w zależności od wielkości samochodu i jego silnika).