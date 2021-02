Sprzedaż aut w 2021 roku będzie jeszcze gorsza niż w minionym?

Pierwszy miesiąc 2021 roku okazał się bardzo trudny dla salonów samochodowych. Sprzedaż nowych aut znowu znacząco się zmniejszyła.

Zdjęcie /Piotr Hukalo /East News Wiadomości Sytuacja dealerów jest zła, a będzie jeszcze gorsza

Jak podaje Instytut Samar, w styczniu 2021 roku sprzedano 32 266 nowych samochodów, co oznacza spadek o 18,26 proc. w porównaniu do stycznia minionego roku. Jeszcze gorzej wygląda to w porównaniu do grudnia 2020 - tutaj pogorszenie wyniosło aż 37,36 proc.!

Spadek sprzedaży od grudnia zanotowali właściwie wszyscy producenci. Bez zmian pozostało tylko Subaru (77 sprzedanych aut), a wzrost zanotowała Cupra (49 aut, co oznacza wzrost o 32,43 proc.), DS (19 aut, wzrost o 18,75 proc.) oraz SsangYong (8 aut, co daje wzrost o 33,33 proc.).



Liderem polskiego rynku pozostaje Toyota ze sprzedażą na poziomie 5857 aut (-16,56 proc.), na drugim miejscu plasuje się Skoda z wynikiem 4120 aut (-22,75 proc.), a na trzecim Volkswagen (3327 aut, -34,20 proc.). Kolejne pozycje należą do Kii (1970 aut, -22,41 proc.), BMW (1809 aut, -32,53 proc.), Forda (1680 aut, -32,80 proc.), Mercedesa (1579 aut, -32,49 proc.), Dacii (1339 aut, -48,64 proc.), Audi (1219 aut, -29,09 proc.) oraz Hyundaia (1145 aut, -51,73 proc.).