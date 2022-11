Rosyjskie samochody podrożały prawie o połowę. Putin ma plan

Spis treści: 01 Rosyjski rynek jak krążownik Moskwa - szura po dnie

Wygląda na to, że sankcje nałożone na Rosję po agresji na Ukrainę działają - przynajmniej jeśli patrzeć na nie przez pryzmat rynku motoryzacyjnego. Wprawdzie po tąpnięciu z przełomu marca i kwietnia rynek nowych aut w Rosji zdaje się podnosić, ale sprzedaż wciąż utrzymuje się na dramatycznie niskim poziomie.



Rosyjski rynek jak krążownik Moskwa - szura po dnie

W całym październiku w Rosji zarejestrowano zaledwie 45,2 tys. nowych samochodów osobowych. Dla porównania w Polsce było to blisko 37 tys. nowych aut. W tym miejscu warto przypomnieć, że liczba ludności zamieszkującej Federację Rosyjską jest blisko czterokrotnie większa niż ludność naszego kraju.



Jak wynika z analizy rosyjskiego AVTOSTAT, który przyrównać można do polskiego Instytutu SAMAR, nawet mimo wprowadzenia "budżetowych", okrojonych z wielu elementów zachodniego wyposażenia modeli, jedno z najtańszych i najpopularniejszych aut w Rosji - Łada Granta - podrożało od początku roku o 18 proc.



To jednak nic, w porównaniu z jej młodszą, opracowaną w całości wspólnie z Renault, siostrą - Ładą Vesta. Ceny produkowanego od 2015 roku, najnowszego modelu firmy z Togliatti wzrosły od początku stycznia o 30 proc.



Gigantyczne podwyżki cen dotyczą nie tylko samochodów krajowych producentów. Trójka popularnych, produkowanych na lokalnym rynku, "koreańczyków" - Kia Rio, Hyundai Solaris i Hyundai Creta - podrożała od początku roku o 40-45 proc.

Putin kusi poborowych kredytami na samochód. Wielu raczej ich nie spłaci...

W sprawie gigantycznych podwyżek cen nowych samochodów wypowiedział się niedawno sam Władimir Putin.

"Musimy przyjrzeć się zasadności tych cen i zrobić więcej, by samochody stały się przystępniejsze dla rosyjskich rodzin" - stwierdził Putin w rozmowie z RIA Novosti.

Dodał ponadto, że "chociaż wszyscy rozumieją skąd biorą się ceny, trzeba dokładniej przyjrzeć się wszystkim ich składowym".



W jaki sposób Putin zamierza ułatwić Rosjanom dostęp do nowych aut? Jeden z zaakceptowanych przez prezydenta pomysłów to zaproponowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, preferencyjne kredyty dla wojskowych, w tym dla "zmobilizowanych obywateli i ich rodzin". Z dotowanych przez państwo kredytów mogą też dziś skorzystać m.in. nauczyciele, lekarze oraz rodziny z co najmniej jednym dzieckiem.



Oligarchowie też zaciskają pasa?

Problemy z dostępnością nowych aut dotykają też najwyższe warstwy społeczne. W stosunku do ubiegłego roku w październiku o blisko 80 proc. skurczył się rosyjski rynek samochodów luksusowych. W ubiegłym miesiącu na lokalnych drogach przybyło zaledwie 20 tego typu pojazdów, w tym:

7 Maserati,

3 Bentleye,

3 Lamborghini.

3 Rolls-Royce’y,

2 Aurusy,

1 Aston Martin,

1 Ferrari.



Zdecydowana większość, bo aż 80 proc. z tych pojazdów, trafiła na drogi Moskwy.



***



