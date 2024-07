Spis treści: 01 Renault Master to ulubiony dostawczak Polaków

02 Renault Master. Wersje wyposażenia

03 Jakie napędy w nowym Renault Master?

04 Nowe Renault Master. Jakie wymiary?

05 Ile kosztuje nowe Renault Master?

Renault Master to ulubiony dostawczak Polaków

Renault Master od swojego debiutu w 1980 roku sprzedało się łącznie w liczbie ponad 3 mln egzemplarzy. Auto cieszy się również popularnością w naszym kraju. Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że był to najchętniej kupowany dostawczak w czerwcu 2024 roku (1 206 egzemplarzy) oraz od początku roku (4 783 sztuki).

Teraz polscy klienci mogą już kupić czwartą generację modelu. Nowy Master wyróżnia się masywnym pasem przednim z nowym logo francuskiego producenta, a także sporymi reflektorami Full LED i sygnaturą świateł do jazdy dziennej w kształcie litery "C". Producent zwraca również uwagę, że zastosowano krótszą maskę, mocno pochyloną i wysuniętą do przodu przednią szybę, zmienione lusterka boczne oraz zwężoną tylną część nadwozia. Dzięki temu współczynnik oporu powietrza czwartej generacji Mastera jest niższy o ponad 20 proc.

Renault Master. Wersje wyposażenia

Jeśli chodzi o wersje wyposażenia, klienci nie mają wyboru. Renault Master dostępne jest tylko w jednej odmianie - extra. Znaleźć tutaj można m.in.:

10-calowy ekran multimediów (bez wbudowanych usług Google, te można nabyć w ramach elementów wyposażenia dodatkowego)

bezprzewodowa łączność z telefonem

manualną klimatyzację

fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego

dwumiejscową kanapę

gniazda 12V w kabinie oraz w przestrzeni ładunkowej

analogowe zegary z 3,5-calowym wyświetlaczem

czujniki parkowania z tyłu

system utrzymania pasa ruchu

system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni

oświetlenie przestrzeni ładunkowej

materiałową tapicerkę

16-calowe stalowe felgi

Zdjęcie Nowe Renault Master oferowane jest tylko w jednej wersji wyposażenia - extra. / INTERIA.PL

Jakie napędy w nowym Renault Master?

Jeśli chodzi o napędy, wybór jest już większy. Do dyspozycji klienci mają dwulitrowy silnik Diesla w czterech wariantach:

105 KM i 330 Nm

130 KM i 350 Nm

150 KM i 360 Nm

170 KM i 380 Nm

Do obsługi przełożeń w każdej z wersji póki co służy tylko sześciobiegowa skrzynia manualna. Polski importer poinformował, że samochody z dziewięciobiegowym automatem "powinny trafić do sprzedaży w ostatnim kwartale 2024 roku". Jeszcze latem natomiast do oferty mają dołączyć dwa warianty elektryczne - o mocy 130 i 142 KM. W obu wersjach moment obrotowy jest taki sam i wynosi 300 Nm. W zależności od wersji auto dostępne będzie z akumulatorem o pojemności 40 (zasięg ok. 200 km) lub 87 kWh (zasięg ok. 460 km).

Zdjęcie Obecnie Renault Master dostępne jest wyłącznie z silnikiem Diesla i sześciobiegową skrzynią manualną. W przyszłości do oferty dołączą warianty elektryczne oraz wersje spalinowe z dziewięciobiegowym automatem. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Nowe Renault Master. Jakie wymiary?

Zgodnie z informacjami podanymi w cenniku klienci obecnie mogą zdecydować się na dwa warianty, jeśli chodzi o rozmiary auta. Do wyboru jest wersja L2H2 (5 681 mm długości, rozstaw osi 3 585 mm, 2 500 mm wysokości) oraz L3H2 (6 311 mm długości, rozstaw osi 4 215 mm, 2 500 mm wysokości). Łącznie Renault Master oferowane będzie w 20 wariantach nadwoziowych o pojemności od 11 do 22 metrów sześciennych. W ofercie znaleźć się ma również 20 baz do różnych zabudów (wywrotki, skrzynie otwarte, kontenery).

Ile kosztuje nowe Renault Master?

Obecny cennik Mastera czwartej generacji otwiera krótsza wersja z silnikiem o mocy 105 KM. Trzeba za nią zapłacić 133 400 zł. Na szczycie oferty znajduje się z kolei większa odmiana z jednostką generującą 170 KM. W takim przypadku klient musi być przygotowany na wydatek rzędu 144 900 zł. Importer zapowiada, że pierwsze dostawy zaplanowane są na wrzesień 2024 roku.

Nowe Renault Master. Ceny Wersja napędowa Typ nadwozia DMC Cena 2.0 dCi, 105 KM L2H2 3 300 kg 133 400 zł 2.0 dCi, 130 KM L2H2 3 300 kg 134 900 zł 2.0 dCi, 105 KM L2H2 3 500 kg 135 000 zł 2.0 dCi, 130 KM L2H2 3 500 kg 136 500 zł 2.0 dCi, 150 KM L2H2 3 500 kg 140 900 zł 2.0 dCi, 170 KM L2H2 3 500 kg 143 700 zł 2.0 dCi, 130 KM L3H2 3 300 kg 136 100 zł 2.0 dCi, 130 KM L3H2 3 500 kg 137 700 zł 2.0 dCi, 150 KM L3H2 3 500 kg 142 100 zł 2.0 dCi, 170 KM L3H2 3 500 kg 144 900 zł