Renault liderem na rynku aut elektrycznych

Renault zostało liderem sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie w 2020 r. z 15,4% udziału w rynku i 116 209 zarejestrowanymi pojazdami.

Zdjęcie Renault Zoe /INTERIA.PL

Od stycznia do końca grudnia sprzedano 116 209 samochodów elektrycznych Renault, co odpowiada 15,4% udziału w tym rynku. Sprzedaż pojazdów elektrycznych marki wzrosła o 101,9% w porównaniu z 2019 r. przy wzroście całego rynku o 98,3%. Renault zdobyło pozycję lidera w tym segmencie rynku we Francji, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Irlandii.

W 2020 r. Renault ZOE utrzymało pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród samochodów elektrycznych w Europie. Od stycznia do grudnia 2020 roku sprzedano 100 814 egzemplarzy nowego ZOE. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. ZOE uplasowało się na pierwszym miejscu w segmencie samochodów elektrycznych we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Słowenii. Od debiutu rynkowego sprzedano w Europie blisko 280 tys. Renault ZOE wszystkich generacji.

W segmencie elektrycznych samochodów dostawczych liderem pozostaje Renault Kangoo Z.E. W całym 2020 r. sprzedano 9919 egzemplarze tego modelu. Oznacza to, że blisko co trzeci lekki elektryczny samochód dostawczy sprzedany w tym roku w Europie to Renault Kangoo Z.E. (29,2% udziału w rynku). Łącznie od premiery rynkowej tego modelu w 2010 roku w Europie Kangoo Z.E. znalazł 57 648 nabywców.