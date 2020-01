Rekordowa sprzedaż drogich aut w Polsce. Kłamstwa i statystyka

Polacy, a właściwie polskie firmy, coraz chętniej decydują się na samochody z wyższej półki. Jak wynika z danych instytutu Samar, ubiegły rok był pod tym względem rekordowy.

Minione dwanaście miesięcy przyniosło w Polsce 78 942 rejestracje aut segmentu premium. To o 7,1 proc, więcej niż w roku 2018. Rekordowym okazał się grudzień, gdy na nasze drogi - przynajmniej teoretycznie - trafiło aż 9 228 samochodów marek premium. To absolutny rekord w całej historii rynku motoryzacyjnego w Polsce.

Słowa "teoretycznie" używamy jednak nieprzypadkowo. Samar zwraca uwagę, że koniec roku wiąże się często z koniecznością zrealizowania zakontraktowanych planów sprzedażowych, więc wiele aut rejestrowanych jest przez samych dealerów. Na tegoroczny rekord złożyły się ponadto zmiany dotyczące świadectw typu (homologacji) i nowe regulacje dotyczące testów emisji spalin. Przypominamy, że z końcem sierpnia zniknęła możliwość rejestracji aut, które nie spełniają normy Euro6-Temp przy wykorzystaniu przepisów dotyczących tzw. końcowej partii produkcyjnej.

Oznacza to, że z dniem 1 września zniknęła fizyczna możliwość zarejestrowania nowego samochodu osobowego, który nie spełnia nowej normy emisji spalin. To z kolei zmusiło dealerów wielu luksusowych marek (ogromne pojemności i duże moce silników) do zarejestrowania przed tą datą zapasów "magazynowych", które nierzadko (np. w przypadku Alfy Romeo czy Jeepa) sięgają jeszcze modeli z lat modelowych 2017-2018! W połowie roku byliśmy więc świadkami masowego rejestrowania zalegających na placach pojazdów przez dilerów, co odbyło się nie tylko na segmencie premium, ale również - w ogromnym stopniu - całym wyniku polskiego rynku motoryzacyjnego!

Królem polskiego rynku premium okazał się Mercedes. W ubiegłym roku na polskie drogi trafiło 21 072 egzemplarze nowych aut z gwiazdą na masce. Warto dodać, że liczba nie uwzględnia pojazdów użytkowych, jak chociażby Citan, Vito czy Sprinter, obejmuje jednak osobową klasę V. Najlepiej sprzedające się w ubiegłym roku modele to: klasa A (2 875 sztuk), klasa C (2 575 sztuk) oraz GLC Coupe (2 501 sztuk).

Pozycja wicelidera należy do BMW, które dostarczyło polskim nabywcom 20 699 samochodów. Absolutnym bestsellerem była seria trzy (4 334 rejestracji) przed modelem X3 (2 927 rejestracji) oraz "piątka" (2 804 rejestracji).

Ostatni stopień podium - klasycznie już - należy do Audi. Producent z Ingolstadt dostarczył w ubiegłym roku polskim nabywcom 13 777 samochodów. Co ciekawe, to wynik gorszy niż w roku 2018! Największe zainteresowanie klientów wzbudzały modele: Q5 (2 396 rejestracji), A6 (1 865 rejestracji) oraz A3 (1 771 rejestracji).

W pierwszej piątce segmentu premium w Polsce znajdziemy jeszcze: Volvo (10 975 rejestracji) oraz Lexusa (3953 rejestracje).

Na uwagę zasługuje zwłaszcza wynik szwedzkiej marki. W tym miejscu wypada dodać, że model XC60 (4459 rejestracji) był w ubiegłym roku najchętniej kupowanym nowym autem segmentu premium w naszym kraju! Szwedzkie auto wyprzedziło w tym zestawieniu m.in.: 2. BMW serii trzy (4334 rejestracje), 3. BMW X3 (2927 rejestracji), 4. Mercedesa (2875 rejestracji) czy 5. BMW serii pięć. (2804 rejestracje).



Na koniec warto przypomnieć, że 71 proc. rynku nowych samochodów w 2019 roku stanowiły zakupy flotowe, dokonywane przez duże firmy. W tej liczbie nie mieszczą się osoby indywidualne, prowadzające jednoosobową działalność gospodarczą.