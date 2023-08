Spis treści: 01 Odrzucenie układu z wierzycielami BAH

British Automotive Holding (BAH), znana polska spółka giełdowa specjalizująca się w imporcie luksusowych samochodów, ogłosiła zakończenie działalności. Decyzja ta była wynikiem niepowodzenia w negocjacjach z największym wierzycielem firmy, koncernem Land Rover Jaguar.

Odrzucenie układu z wierzycielami BAH

Zgromadzenie wierzycieli BAH odrzuciło proponowany przez spółkę układ, co doprowadziło do decyzji zarządu o zaprzestaniu działalności operacyjnej. Wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy BAH wkroczą na ścieżkę upadłościową. Kluczowym momentem, który przyczynił się do tej sytuacji, było odrzucenie układu z wierzycielami przez głównego wierzyciela - Jaguar Land Rover. Firma ta była jedyną, która była przeciwna propozycji układowej.

Decyzją Zgromadzenia Wierzycieli BAP, zmuszeni jesteśmy zakończyć w trybie natychmiastowym działalność operacyjną"

- powiedział cytowany w prasowym prezes British Automotive Holding, Andrzej Nizio.

Długa historia współpracy z Jaguar Land Rover

Przez wiele lat BAH działał jako importer aut koncernu Land Rover Jaguar. Po zakończeniu umowy na import (producent samochodów nie był zadowolony z osiąganych poziomów sprzedaży), firma pełniła funkcję dilera luksusowych aut tej marki, prowadząc autoryzowaną sprzedaż w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Katowice i Łódź.

British Automotive Holding od 2008 roku jest notowany na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Upadłość BAH. Konsekwencje dla obecnych klientów

Decyzja o upadłości ma bezpośredni wpływ na obecnych klientów BAH. Jak podaje firma, konsekwencją tej sytuacji jest "niemożność dokończenia realizowanych napraw samochodów oraz wywiązania się z zawartych umów sprzedaży samochodów". Obecnie grupa prowadzi rozmowy z Inchcape JLR Polska, aby ustalić dalsze kroki postępowania w sposób najmniej uciążliwy dla klientów.