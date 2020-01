Piąty z rzędu rekord sprzedaży Toyoty

Toyota już po raz piąty z rzędu pobiła swój rekord sprzedaży nowych samochodów w Polsce. W 2019 roku marka zanotowała także dziesiąty z rzędu skokowy wzrost sprzedaży hybryd. Bestsellerem okazała się debiutująca w marcu ubiegłego roku corolla 12. generacji, która stała się drugim najpopularniejszym samochodem w Polsce oraz nowym liderem hybryd.

Od stycznia do grudnia z salonów Toyoty wyjechało 66 271 samochodów, co oznacza wzrost o około 7 500 aut (+12,9%). Pod względem liczby rejestracji Toyota uzyskała zbliżony wynik (62 774 egz.) i awansowała na drugie miejsce najczęściej wybieranych marek samochodowych w Polsce.

Corolla bestsellerem

Do tego sukcesu w ogromnym stopniu przyczyniły się nowe modele - w pierwszym rzędzie corolla nowej generacji, której sprzedaż rok do roku wzrosła o spektakularne 172% do liczby 20 895 aut. Drugim najpopularniejszym samochodem marki 2019 roku był Yaris z wynikiem sprzedaży 12 070 aut (+9,2%). . Premiera nowej corolli przyczyniła się do skokowego, 31-procentowego wzrostu popularności kompaktowych modeli Toyoty.

Hybrydy Toyoty ustanowiły nowy rekord

Samochody hybrydowe stanowią już 39% całkowitej sprzedaży Toyoty w Polsce - wynik ten wzrósł z poziomu 29% w roku 2018. Od styczna do grudnia 2019 roku na drogi wyjechało rekordowe 26 036 hybryd marki - aż o 54% więcej niż rok wcześniej.

Nowym liderem rynku hybryd jest spalinowo-elektryczna corolla, której sprzedaż wyniosła 10 829 aut. Drugie miejsce zajmuje najpopularniejsza hybryda 2018 roku, toyota C-HR Hybrid (5 104 auta), zaś trzecie toyota RAV4 Hybrid (4 857 egz.).

Udział napędu hybrydowego w sprzedaży nowej corolli wyniósł 65%, zaś w przypadku modeli toyota C-HR i RAV4 napęd hybrydowy pracuje pod maską 66% sprzedanych egzemplarzy.