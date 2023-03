Nowe auta będą chronić polskich granic. Toyota zrealizowała ważny przetarg

Flota Straży Granicznej powiększyła się właśnie o kilkadziesiąt nowych terenówek japońskiej marki. Toyoty Land Cruiser, które kosztowały łącznie ponad 21 milionów złotych, trafią do jednostek w całym kraju. Co to za auta i dlaczego akurat one będą chronić polskich granic?

Zdjęcie Nowe Toyoty Land Cruiser we flocie Straży Granicznej / straz.gov.pl / INTERIA.PL