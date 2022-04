Nowa Skoda Karoq – poznaliśmy oficjalne polskie ceny

Pierwsza jazda Skoda Karoq 2022 - coś więcej, niż kosmetyka

Gdy w 2017 roku Skoda wprowadziła do oferty model Karoq - swój drugi samochód w gamie SUV-ów - dosyć szybko stał się on podstawą gamy modelowej marki. W 2021 r. był on trzecim najczęściej dostarczanym modelem producenta na świecie, zaraz po absolutnym bestsellerze, jakim jest model Octavia. Nie dziwi zatem, że zmodernizowana wersja jest łudząco podobna do poprzednika i stanowi bardziej ewolucję, niż dużą rewolucję.

Nowa Skoda Karoq - rozmiary i wyposażenie

Nowa Skoda Karoq ma 4390 mm długości i 1841 mm szerokości. Z napędem na przednie koła charakteryzuje się rozstawem osi wynoszącym 2638 mm. Rozstaw osi modelu z napędem na cztery koła wynosi 2630 mm. Pojemność bagażnika jest taka sama jak w poprzedniej wersji: 521 l przy domyślnie ustawionych fotelach i 1630 l po ich złożeniu.

Miejski SUV może się także pochwalić bogatym wyposażeniem. W wersji Style klient otrzyma szereg udogodnień takich jak m.in. bezkluczykowy system obsługi samochodu, tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, kamera cofania, reflektory FULL LED Matrix, obręcze ze stopów lekkich, system Driving Mode Select oraz podgrzewaną kierownicę. Dodatkowo wybierając jeden z pakietów Tech samochód zostanie wyposażony w: nowoczesny system Infotainment, funkcję SmartLink oferującą bezprzewodowe połączenie telefonu przez Android Auto lub Apple Carplay, Virtual Cockpit (cyfrowy zestaw wskaźników), Phone Box (wzmacnianie sygnału GSM), a także możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu.

Nowa Skoda Karoq - wersje silnikowe oraz ceny

Pod maską Karoqa znajdziemy silniki z generacji EVO Grupy Volkswagen, dostępne w pięciu wersjach - to dwa rodzaje silnika wysokoprężnego i trzy benzynowe. Zapewniają one moc od 81 kW (110 KM) do 140 kW (190 KM). Silnik 2.0 TSI o mocy 140 kW jest zarezerwowany dla modelu Karoq Sportline wyłącznie w specyfikacji z napędem na cztery koła. Silnik 2.0 TDI o mocy 110 kW jest dostępny z napędem na przednią oś lub na cztery koła. Ceny nowej Skody zaczynają się od 106 750 złotych. Za najmocniejszą i najlepiej wyposażoną wersję, dysponującą m.in. napędem na cztery koła, będziemy musieli zapłacić 164 350 złotych.

Pełen cennik prezentuje się następująco:

Karoq 1.0 TSI 81 kW (110 KM) - manualna, 6-biegowa. Wersja Ambition : 106 750 zł. Wersja Style : 113 100 zł.

(110 KM) - manualna, 6-biegowa. : 106 750 zł. : 113 100 zł. Karoq 1.5 TSI ACT 110 kW (150 KM) - manualna, 6-biegowa. Wersja Ambition : 115 250 zł. Wersja Style : 121 600 zł. Wersja Sportline : 131 150 zł.

(150 KM) - manualna, 6-biegowa. : 115 250 zł. : 121 600 zł. : 131 150 zł. Karoq 1.5 TSI ACT 110 kW (150 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. Wersja Ambition : 123 400 zł. Wersja Style : 130 100 zł. Wersja Sportline : 139 550 zł.

(150 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. : 123 400 zł. : 130 100 zł. : 139 550 zł. Karoq 2.0 TSI 4x4 140 kW (190 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. Wersja Sportline : 158 100 zł.

(190 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. : 158 100 zł. Karoq 2.0 TDI SCR 85 kW (115 KM) - manualna, 6-biegowa. Wersja Ambition : 121 550 zł. Wersja Style : 127 850 zł.

(115 KM) - manualna, 6-biegowa. : 121 550 zł. : 127 850 zł. Karoq 2.0 TDI SCR 85 kW (115 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. Wersja Ambition : 129 800 zł. Wersja Style : 136 400 zł.

(115 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. : 129 800 zł. : 136 400 zł. Karoq 2.0 TDI SCR 110 kW (150 KM) - manualna, 6-biegowa. Wersja Ambition : 129 550 zł. Wersja Style : 135 900 zł. Wersja Sportline : 145 400 zł.

(150 KM) - manualna, 6-biegowa. : 129 550 zł. : 135 900 zł. : 145 400 zł. Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 KM) - automatyczna, 7-biegowa DSG. Wersja Ambition: 148 200 zł. Wersja Style: 154 800 zł. Wersja Sportline: 164 350 zł.

