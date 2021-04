Niezwykły wzrost sprzedaży samochodów Volvo

Pierwszy kwartał 2021 roku okazał się rewelacyjny dla Volvo. To były najlepsze trzy pierwsze miesiące roku w całej historii szwedzkiej firmy.

Mimo trwającej pandemii, globalna sprzedaż Volvo wzrosła o 40,8%. Od początku stycznia do końca marca bieżącego roku z salonów Volvo na całym świecie wyjechało 185 698 aut. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 131 889 samochodów. Duży wzrost odnotowano w Europie i USA. W Chinach sprzedaż urosła o 117%. Firma wykonała krok do pobicia historycznego, rocznego rekordu sprzedaży.

W marcu firma Volvo sprzedało na całym świecie 75 315, czyli o 62,3 % więcej niż w marcu 2020. W marcu bieżącego roku gama modeli Volvo Recharge, a więc samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, stanowiła 26 % globalnej sprzedaży. W Europie udział samochodów Recharge w ogólnej sprzedaży wyniósł 39 %. W pierwszym kwartale 2021 roku Volvo ponad trzykrotnie zwiększyło liczbę subskrypcji sprzedawanych online w ramach oferty Care by Volvo w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W Chinach sprzedaż w pierwszym kwartale 2021 wzrosła o 117,7 % w porównaniu do pierwszego kwartału 2020. Firma szybko nadrabia zeszłoroczny spadek sprzedaży wywołany pandemią. Dużym popytem cieszył się produkowany w Państwie Środka model S90. Po trzech miesiącach tego roku sprzedaż Volvo w Chinach zamknęła się liczbą 45 242 aut (wzrost z 20780). W tym samym okresie sprzedaż w USA osiągnęła 27 239 samochodów. To wzrost o 39,8 %.

Sprzedaż Volvo w wielu krajach jest teraz znacznie mniej podatna na ograniczenia pandemiczne. Wiele rynków wprowadziło sprzedaż internetową samochodu, dzięki czemu zachowana jest płynność biznesu. Dzięki temu w Europie, gdzie wiele salonów jest zamkniętych, sprzedaż w pierwszym kwartale urosła o 24% osiągając poziom 87 457 samochodów. Swoją cegiełkę dołożyła zwłaszcza Szwecja i Wielka Brytania, które odnotowały szczególnie dobre wyniki.