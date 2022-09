Nie będzie podwyżki opłat za przeglądy. Za to może być strajk

Podstawowa pensja dla świeżego diagnosty to jest ok. 3,5 tys. netto. W dużych miastach diagnosta może liczyć na ok. 5 tys. netto. Przedsiębiorca chciałby dać więcej, ale nie może. Warto to zderzyć z pensją, jaką muszą zapłacić przewoźnicy kierowcy TIR-a - tam jest minimum 9 tys. netto na rękę - tyle dostaje świeży kierowca, żeby w ogóle zechciał przyjść pracować

Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Marcin Barankiewicz