My Ami Buggy wraca do produkcji. Niestety są też złe wieści

Zaprezentowany jako pojazd koncepcyjny w grudniu 2021, My Ami Buggy szybko stał się dużym sukcesem Citroena. Wszystkie z 50 egzemplarzy niewielkiego i zadziornego autka bez bocznych drzwi, zostały wyprzedane w niecałe 18 minut.

Klienci, którzy przegapili okazję by zakupić wymarzonego elektryka, mogą od dziś spać spokojnie. My Ami Buggy wróci do sprzedaży i chociaż liczba jego egzemplarzy ponownie zostanie ograniczona, to tym razem wyniesie aż 1000 modeli.

My Ami Buggy - będzie kilka niespodzianek

Paryskie przedsiębiorstwo zwróciło uwagę, że nowa wersja My Ami Buggy będzie bardzo podobna do pierwszej edycji, ale doczeka się kilku istotnych niespodzianek. Wszystkie z nich zostaną szczegółowo omówione na niedługo przed startem oficjalnych zapisów.

Zdjęcie My Ami Buggy wraca do produkcji / materiały prasowe

Źródłem napędu samochodu wciąż pozostanie silnik elektryczny o mocy zaledwie 6 kW (8,16 KM). Energia elektryczna magazynowana będzie w baterii akumulatorów o pojemności 5,5 kWh. To wystarczy, by niewielki Citroen legitymował się zasięgiem około 70 km.

Gotowe do drogi autko będzie ważyło około 500 kg, a to oznacza, że we Francji, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień - będą go mogły prowadzić osoby, które ukończyły 14 rok życia.

My Ami Buggy - produkcja rusza na wiosnę 2023 roku

Nowa seria My Ami Buggy trafi do sprzedaży pod koniec pierwszego kwartału 2023 r. Klienci zainteresowani jego kupnem będą musieli uzbroić się w cierpliwość i trzymać rękę na pulsie. Zapisy na samochód będą się odbywały na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

