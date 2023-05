Lexus LM w Polsce. Wyposażenie i ceny "na bogato"

Spis treści: 01 Lexus LM - jaki silnik?

02 Systemy bezpieczeństwa w Lexusie LM

03 Wyposażenie i ceny Lexusa LM

Lexus LM, choć drugiej generacji, jest zarazem pierwszą, która pojawiła się w Europie. Model dotarł również do Polski, a lokalny oddział japońskiego producenta rozpoczął już zbieranie zamówień chętnych na zakup tego luksusowego vana.

Lexus LM - jaki silnik?

Lexus LM zbudowany został na platformie GA-K, tej samej, na której osadzone są modele NX i RX. LM wprowadzany jest w ruch przez układ hybrydowy, którego częścią jest 2,5-litrowy silnik benzynowy. Dodatkowo auto oferuje inteligentny napęd na cztery koła E-Four. Cały układ ma generować 250 KM i 239 Nm momentu obrotowego. Pozwalać to ma Lexusowi na rozpędzenie się od zera do 100 km/h w 8,7 sekundy. Prędkość maksymalna ma wynosić 190 km/h.

Zdjęcie Lexus LM wyposażony jest w napęd hybrydowy generujący 250 KM. / materiały prasowe

Systemy bezpieczeństwa w Lexusie LM

W Lexusie LM znajdziemy również pakiet systemów bezpieczeństwa "Lexus Safety System +" trzeciej generacji. Van oferuje system ochrony przeciwzderzeniowej z funkcją monitorowania kierowcy (PCS) oraz systemem wykrywania pieszych, rowerzystów oraz motocyklistów. Ponadto LM wyposażony jest w aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz kamerę cofania z widokiem 360 stopni. Kierowca Lexusa może liczyć również na system wspomagający parkowanie czy system ostrzegający o ruchu poprzecznym z przodu samochodu (FCTA).

Zdjęcie Lexus LM będzie oferowany w Polsce w dwóch wersjach wyposażenia. / materiały prasowe

Wyposażenie i ceny Lexusa LM

Lexus postarał się, by nikt nie narzekał na komfort podróżowania. Samochód ma adaptacyjne zawieszenie o zmiennej charakterystyce tłumienia oraz akustyczne szyby, które mają gwarantować wysoki poziom wyciszenia. A skoro już przy luksusie jesteśmy, warto przyjrzeć się wersjom wyposażeniowym modelu LM. Jeśli chodzi o ich liczbę, możemy stwierdzić, że oferta Lexusa jest dość uboga. Do wyboru jest odmiana cztero- i siedmioosobowa (oczywiście do wyboru są również dwie wersje kolorystyki wnętrza i cztery lakiery). Ubogim nie można jednak określić samego wyposażenia obu odmian.

W wersji siedmioosobowej znajdziemy m.in:

dwa regulowane fotele VIP w drugim rzędzie z funkcją masażu, wentylacją, podgrzewaniem i wysuwanymi stolikami

trzymiejscową, składaną kanapę w trzecim rzędzie siedzeń

automatyczną klimatyzację z przodu i z tyłu auta

gniazdko 220 V

elektrycznie sterowane rolety boczne

14-calowy ekran dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń (posiada złącze HDMI)

panoramiczny dach

przyciemniane szyby w tylnej części auta

21-głośnikowy system audio

bezprzewodową ładowarkę (z przodu)

wyświetlacz HUD

Zakup luksusowego vana nie jest jednak tanią przyjemnością. Za tę wersję przyjdzie nam zapłacić 599 900 złotych. Do wyboru jest jeszcze odmiana czteroosobowa. Pomieści co prawda mniej osób, ale za to jest... droższa. Oczywiście ze względu na wyposażenie.

W czteroosobowym Lexusie LM otrzymujemy m.in.:

elektrycznie regulowane fotele VIP w drugim rzędzie (można je rozłożyć do pozycji leżącej) posiadające rozszerzoną funkcję masażu, wentylacją i podgrzewaniem.

opuszczaną elektrochromatycznie przyciemnianą przegrodę wnętrza w części pasażerskiej

48-calowy ekran z wejściem HDMI i możliwością podzielenia obrazu na dwa niezależne (drugi rząd)

bezprzewodowa ładowarka (drugi rząd siedzeń)

schowek z lodówką

automatyczna klimatyzacja w części pasażerskiej z czujnikiem IR, który pozwala dobrać odpowiednią temperaturę

Tak jak wspomnieliśmy, odmiana czteroosobowa, jest w tym wypadku wersją droższą. Jej zakup wiąże się z wydatkiem 729 900 złotych.

