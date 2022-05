Lawety na wstecznym? Import używanych aut cofnął się do 2014 roku

Na kwietniową liczbę 67 542 pierwszych rejestracji samochodów używanych w Polsce złożyły się:

61 461 samochody osobowe (spadek o 16,8 proc.),



6 081 samochody dostawcze (spadek o 19,1 proc.)

W kwietniu padł również inny rekord. Średni wiek sprowadzanego samochodu przekroczył 12,6 roku. Dla porównania w kwietniu 2021 roku statystyczny sprowadzony do Polski samochód był o ponad miesiąc młodszy.



Statystycznie najstarsze są sprowadzane auta z silnikami benzynowymi. Te mają przeważnie 13,5 roku. W przypadku diesli sytuacja jest zauważalnie lepsza. Te mają z reguły po 11,5 roku.

Import używanych aut rekordowo niski

W skali całego pierwszego kwartału 2022 roku do Polski trafiło zaledwie 265 500 aut, czyli aż o 14,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo poważnych problemów z "zatowarowaniem" głównym kierunkiem importu pozostają Niemcy. W sumie, biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał, zza Odry trafiło do nas ponad 135,6 tys. aut, co stanowi około 51 proc. ogółu importu.

Na kolejnych miejscach, z gigantyczną stratą do Niemiec, znajdują się:

Francja - 34 678 sprowadzonych aut,

Belgia - 18 328 sprowadzonych aut,

Holandia - 14 434 sprowadzonych aut,

Stany Zjednoczone - 11 138 sprowadzonych aut



W rankingu najchętniej sprowadzanych marek króluje Volkswagen (24,4 tys. sprowadzonych od początku roku), przed: Oplem (blisko 24 tys. rejestracji), Fordem (22,5 tys. rejestracji), Audi (blisko 20,7 tys. rejestracji) i BMW (15,1 rejestracji).



Piątka najchętniej sprowadzanych do Polski w 2022 aut prezentuje się następująco:

Audi A4 (7,4 tys. rejestracji), Opel Astra (7,4 tys. rejestracji), Volkswagen Golf (6,9 tys. rejestracji), BMW serii 3 (5,3 tys. rejestracji), Audi A3 (4,8 tys. rejestracji).

