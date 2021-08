Import samochodów używanych. Zaczyna brakować aut?

Motorynek Rośnie import samochodów. Są nowe, zaskakujące kierunki

Jak informuje Instytut Samar, w lipcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 82 474 sprowadzone z zagranicy używane samochody osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony. To o 6,6 proc. mniej niż w trudnym pandemicznym roku 2020. Gorszy lipcowy wynik zanotowano tylko w roku 2014, gdy do kraju trafiło 77 617 używanych aut. W sumie, od początku roku, prywatny import - do końca lipca - zamknął się wynikiem 556 856 sztuk i jest o 19,7 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Można więc zauważyć, że po początkowym "boomie" wynikającym głownie z poluzowania obostrzeń pandemicznych, handlarze maja obecnie większe problemy z zapełnieniem swoich lawet.



Średni wiek sprowadzonych w bieżącym roku samochodów osiągnął już 12 lat i 2 miesiące. Polacy najchętniej sięgają jednak po starsze - prostsze i tańsze w eksploatacji - samochody benzynowe. Te stanowią w sumie ponad 52 proc. importu, a ich średni wiek to 13 lat i 4 miesiące.



Problem z dostępnością pojazdów na rynku wtórnym potwierdza też sieć AAA AUTO. Z jej raportu wynika, że w lipcu 2021 roku w Polsce pojawiło się 204 489 ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli o 15 633 aut mniej niż w czerwcu. Jej pracownicy mówią o "kontynuacja trendu spadkowego". W lipcu było o ponad 46 tys. ofert sprzedaży aut mniej niż w maju tego roku!

"Na przykład oferta najpopularniejszego w Polsce modelu - Opla Astry spadła od maja o 17 proc." - powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora sieci autocentrów AAA AUTO.

Spadek podaży odbija się też na rosnących cenach. Zdaniem monitorującego polski rynek AAA AUTO mediana ceny auta używanego auta w lipcu wynosiła 20 900 zł. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 26.000 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (16.988 zł). Mediana przebiegu w lipcu wynosiła 179.000 km, mediana wieku - 12,3 roku.



