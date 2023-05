Hyudai Ioniq 6 w polskich salonach. Ile kosztuje Światowy Samochód Roku 2023?

Spis treści: 01 Hyundai Ioniq 6 z polskimi cenami

02 Hyundai Ioniq 6 - jakie wyposażenie?

03 Hyundai Ioniq 6 - jaki napęd?

04 Hyundai Ioniq 6 - ceny w Polsce Producenci Poznaliśmy najlepszy samochód świata. To elektryczny model z Azji

Hyundai Ioniq 6 z polskimi cenami

Hyundai Ioniq 6, zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku, jest drugim autem submarki Ioniq dedykowanej samochodom z napędem elektrycznym. Zbudowany został na platformie podłogowej o nazwie E-GMP (Electric-Global Modular Platform), która, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona dla aut napędzanych silnikami elektrycznymi. To właśnie na tej konstrukcji powstał również starszy brat modelu - Ioniq 5.

Przy budowie modelu Ioniq 6 położono duży nacisk na dopracowanie aerodynamiki, co miało przełożyć się na duży zasięg. W efekcie udało się uzyskać współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,21. Opływowa sylwetka robi też bardzo dobre wrażenie pod kątem stylistycznym.

Reklama

Hyundai Ioniq 6 wymiary:

Długość: 4 885 mm

Szerokość: 1 880 mm

Wysokość: 1 495 mm

Rozstaw osi: 2 950 mm

Polski importer ujawnił właśnie ceny modelu Ioniq 6 w salonach nad Wisłą. Klienci nie mają dużego wyboru w kwestii wyposażenia. Koreański producent ograniczył odmiany wyposażenia do jednej opcji - Uniq. Nie można jednak narzekać na listę podstawowego wyposażenia.

Hyundai Ioniq 6 - jakie wyposażenie?

Hyundai Ioniq 6 stoi na 20-calowych felgach, a lista wyposażenia obejmuje m.in. dwustrefową klimatyzację automatyczną, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, po dwa porty USB typu C z przodu i z tyłu czy 12,3-calowy ekran multimediów. Ponadto kierowca ma do dyspozycji 12,3-calowy wyświetlacz w miejscu zegarów, a także wyświetlacz Head Up.

Właściciele będą mogli sterować swoim autem za pomocą telefonu poprzez aplikację Bluelink. Oprócz informacji dotyczących zasięgu auta, stanu baterii i czasu ładowania, właściciele Hyundaia z poziomu aplikacji będą mogli zacząć lub zakończyć ładowanie, a także sterować klimatyzacją.

Zdjęcie Hyundai Ioniq 6 w Polsce dostępny będzie w jednej wersji wyposażenia. / materiały prasowe

Nie brakuje też różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa. Znajdziemy tam choćby system monitorowania uwagi kierowcy, asystenta informującego o odjechaniu poprzedzającego pojazdu, inteligentny tempomat czy system monitorowania tylnej kanapy.

Hyundai Ioniq 6 - jaki napęd?

Na pocieszenie klienci koreańskiej marki mogą wybierać spośród dwóch rodzajów napędu dostępnych w ofercie.

Hyundai Ioniq 6: wersje napędowe Hyundai Ioniq 6 2WD Hyundai Ioniq 6 4WD Pojemność akumulatora: 77 kWh 77 kWh Moc 229 KM 325 KM Maksymalny moment obrotowy 350 Nm 605 Nm Czas od 0 do 100 km/h 7,4 sekundy 5,1 sekundy Prędkość maksymalna 185 km/h 185 km/h Zasięg (wg WLTP) Do 614 km Do 583 km

Ładowanie akumulatora prądem o mocy 11 kW potrwa w obu przypadkach nieco ponad siedem godzin. Jeśli skorzystamy z ładowarki dysponującej mocą 350 kW naładowanie baterii z poziomu 10 proc. do 80 proc. zajmie zaledwie 18 minut. Szybkie zwiększenie zasięgu o 100 km zajmuje pięć minut.

Klienci decydujący się na najnowszy model Hyundaia wybierać również kolor nadwozia, tapicerki czy lusterka. Mogą również zadecydować, czy auto powinno być wyposażone w klasyczne lusterka lub kamery, przekazujące obraz do wyświetlaczy znajdujących się w kabinie.

Zdjęcie Polscy klienci już mogą zamawiać Hyundaia Ioniq 6. / materiały prasowe

Hyundai Ioniq 6 - ceny w Polsce

Chętni na zakup samochodu roku muszą jednak przygotować sporo pieniędzy. Model z napędem na dwa koła kosztuje od 284 900 złotych, a wersja z napędem na wszystkie koła kosztuje od 304 900 złotych. Przy uwzględnieniu rządowych dotacji w postaci Karty Dużej Rodziny i programu Mój elektryk auto jest dostępne od 257 900 złotych.

***