Hybrydy Toyoty bezkonkurencyjne na rynku wtórnym

Największy w Polsce serwis ogłoszeniowy Otomoto.pl jak co roku ogłosił listę najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych przez internautów samochodów w ramach plebiscytu "Internetowy Samochód Roku 2019". Jego wyniki są potwierdzeniem nieekologicznych wyborów, których dokonują Polacy. Najchętniej szukamy starych, 12-letnich samochodów z przebiegiem rzędu 200 000 km, często napędzanych silnikami Diesla. Hybryd poszukują wprawdzie nieliczni, lecz jeśli to już robią - stawiają niemal wyłącznie na samochody Toyoty.

Według najnowszych statystyk najpopularniejszego w Polsce portalu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, pragniemy coraz starszych i możliwie jak najtańszych samochodów. W 2019 roku szukaliśmy na Otomoto aut kilkunastoletnich i z coraz większym przebiegiem.

Obecnie najpopularniejsze są aż 11- i 12-letnie modele z przebiegami rzędu co najmniej 180 000-200 000 km. To więcej niż w poprzednich latach, kiedy na polskim rynku wtórnym dominowały około 10-letnie auta. - Polska to duży rynek starych samochodów. Rośnie średni wiek oraz przebieg poszukiwanych i kupowanych aut - potwierdza Lukas Draginas, General Manager Otomoto.

Ponadto 2019 rok przyniósł nam wysoką falę importu starych samochodów z USA (15 proc. ofert) z potężnymi silnikami o dużym litrażu i z równie wielkim apetytem na paliwo. Jednocześnie na rynku używanych samochodów w Polsce zdecydowanie dominują niemieckie marki. Szukając hybryd, stawiamy jednak niemal wyłącznie na jednego, sprawdzonego producenta z Japonii.

TOP 5 nowych i używanych hybryd to modele Toyoty

Wyjątkowym zjawiskiem jest pierwsza piątka (TOP 5) nowych i używanych samochodów hybrydowych, najczęściej wyszukiwanych w serwisie Otomoto.pl, składająca się wyłącznie z modeli Toyoty. W 2019 roku na Otomoto pojawiło się 13 427 ofert sprzedaży aut z napędem hybrydowym. Absolutną większość z nich stanowiły właśnie modele japońskiej marki, dysponującej - jako jedyna na rynku - ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu spalinowo-elektrycznych, niskoemisyjnych napędów, niewymagających ładowania z sieci.

Największą popularnością (12,7 proc. wyszukań) cieszy się w serwisie Otomoto model Prius, zaraz za nim jest Auris (12 proc.), a kolejne miejsca zajmują RAV4 (6,4 proc.), C-HR (5,5 proc.) i Yaris (5,5 proc.). Na kolejnych pozycjach w pierwszej 10. również znalazły się samochody koncernu Toyota, Lexusy RX i CT oraz Toyota Corolla. Dopiero na 9. miejscu uplasował się Peugeot 508. Siedem na dziesięć poszukiwanych na Otomoto hybryd to samochody Toyoty (49,9 proc. wyszukań) oraz Lexusy (17 proc.).

Królową napędów w pełni elektrycznych jest w Polsce Tesla z Modelem S (19,8 proc. wyszukań), a drugim najpopularniejszym modelem z tym napędem jest Nissan Leaf (11,3 proc.) Na miejscu trzecim - Tesla Model 3. Ciekawostką jest importowany z USA, zamykający pierwszą piątkę pełnych elektryków Fiat 500 (5,1 proc. wyszukań).

Polacy sięgają po coraz starsze auta

Na liście krajów, z których najczęściej importujemy samochody, niezmiennie dominują Niemcy z wynikiem 58,6 proc. w 2019 roku. Są to najczęściej 12-letnie samochody, których liczniki wskazują przebiegi ponad 200 000 km. Brakuje wciąż finansowych zachęt do kupowania hybrydowych aut, choć są one obecnie najlepszym sposobem na szybką redukcję emisji spalin oraz kosztów eksploatacji. Ponadto w ofercie są głównie młode (jak na polskie standardy) hybrydowe modele.

Niezmiennie od lat Polacy na rynku wtórnym najchętniej wybierają samochody z napędem benzynowym (48,8 proc.) lub najmniej ekologiczne silniki Diesla (42,4 proc.). Coraz rzadziej sięgamy za to po napędy LPG (tylko 8 proc. wyszukań w 2019 roku).

Rynkowy udział samochodów z silnikiem Diesla od kilku lat utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie, a LPG wykazuje trend spadkowy ze względu na rosnący koszt instalacji gazowych w autach nowej generacji. Choć używane auta hybrydowe i elektryczne stanowią łącznie poniżej 1 proc. wszystkich ogłoszeń oraz wyszukań w serwisie Otomoto, a w kategorii nowych aut tylko 1,4 proc. ofert dotyczy hybryd, to w przypadku wyszukań nowych aut osobowych już 2,6 proc. dotyczy hybryd, a ich liczba stopniowo rośnie.

TOP 10 najczęściej wyszukiwanych marek

Krajowy rynek używanych samochodów osobowych w 2019 roku, podobnie jak w minionych latach, był zdominowany przez marki niemieckie. Na pierwszym miejscu jest Audi (11,08 proc. wyszukań), na drugim BMW (9,54 proc.), trzeci jest Volkswagen (9,11 proc.). Na czwartej pozycji znalazł się Ford (6,80 proc.), na piątej Opel (6,44 proc.), a szósty jest Mercedes (6,42 proc.).

Pierwszą i jedyną marką z Japonii na liście TOP 10 najczęściej wyszukiwanych używanych aut osobowych w Polsce jest Toyota z 4,25-procentowym udziałem. Toyota znalazła się również w pierwszej dziesiątce najczęściej wyszukiwanych aut dostawczych do 3,5 tony. Do pierwszej dziesiątki używanych samochodów osobowych należą marki Renault (4,14 proc.), Skoda (3,60 proc.) oraz Peugeot (3,32 proc.).

Przyszłość to hybryda z automatem?

Od kilku lat na rynku wtórnym wzrasta zainteresowanie automatycznymi skrzyniami biegów. W kategorii używanych aut osobowych w 2019 roku ich udział wyniósł aż 32,7 proc. Jeszcze lepiej to rozwiązanie wypada w kategorii wyszukań nowych aut osobowych, stanowiąc aż 61,6 proc.

Oznacza to, że standardowo wyposażone w automatyczne skrzynie auta hybrydowe stają się dla nabywców coraz atrakcyjniejszym wyborem. Nasz rynek dojrzewa już do nowoczesnych, oszczędnych i proekologicznych rozwiązań. Dzieje się to wprawdzie powoli, nie zmienia jednak faktu, że najbliższe lata przyniosą nam zmiany w strukturze najchętniej wybieranych napędów i marek samochodów.