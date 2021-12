Zdjęcie Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego wyprodukowano w 2018 roku /

Premiery Oto nowe Ferrari 488 Spider Chcesz się poczuć jak Robert Lewandowski? Masz taką szansę i nawet nie musisz wychodzić na boisko. Musisz jednak być bardzo bogatym człowiekiem...

Na sprzedaż trafiło właśnie Ferrari 488 Spider , które należy do najlepszego polskiego piłkarza. Samochód ma czarne wnętrze i białe nadwozie, napędzany jest silnikiem 3.9V8 o mocy 670 KM.





Imponujące osiągi Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego

Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego rozpędza się do 100 km/h w równe 3 sekundy, po kolejnych 5,3 s na liczniku widnieje już 200 km/h. To oznacza, że w polskich warunkach można stracić prawo jazdy już po 3 sekundach od ruszenia ze świateł. Imponujące...



Jeśli komuś nie będą straszne nowe mandaty (do 5 tys. zł za przekroczenie prędkości) na autostradzie będzie mógł się rozpędzić nawet do 330 km/h.

Zdjęcie Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego ma tylko 6150 km przebiegu / Ciekawostki Robert Lewandowski dostał nowe Audi. Imponujące!

Warto dodać, że Ferrari Roberta Lewandowskiego jest w stanie niemal fabrycznym - auto wyprodukowano w 2018 roku, jego przebieg to zaledwie 6150 km. Cóż, Robert to bardzo zajęta osoba, a na dojazdy na treningi ma Audi, które zapewnia mu Bayern Monachium.

Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego jest jeszcze na gwarancji

Ferrari ma wykupiony dodatkowy, 7-letni pakiet gwarancyjny, nie trzeba więc obawiać się awarii.



Sprzedający zapewnia, że Robert Lewandowski wciąż widnieje w dokumentach samochodu jako właściciel. Co ciekawe, Ferrari ma założoną małą, dedykowaną do samochodów amerykańskich, tablicę rejestracyjną, której nie wolno montować na samochodach europejskich.

Zdjęcie Ferrari 488 Spider Roberta Lewandowskiego ma silnik o mocy 670 KM i objęte jest jeszcze gwarancją /

Ferrari można zobaczyć nie w Niemczech, ale w Polsce, w Gdyni!

Ferrari 488 Lewandowskiego wystawiono na znanym, niemieckim serwisie aukcyjnym. Aukcja kończy się 10 grudnia, a już teraz cena przekroczyła 100 tys. euro.

