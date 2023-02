Dramatyczny wzrost cen samochodów używanych. Auto staje się luksusem

Spis treści: 01 Gigantyczny wzrost cen aut używanych

02 O ile podrożały popularne samochody używane w 2022 roku?

03 Polacy wciąż kochają niemieckie samochody

04 Najczęściej wyszukiwane marki samochodów używanych w Polsce

05 Ile wydajemy na używany samochód?

Rok 2022 był prawdziwym wstrząsem dla polskich kierowców. Na przestrzeni zaledwie dwunastu miesięcy pojawiły się aż dwa nowe taryfikatory (mandatów i punktów karnych), a rosyjski atak na Ukrainę potężnie zachwiał rynkiem paliw. Efektem były skokowe podwyżki, które nie ograniczyły się jedynie do cen benzyny i oleju napędowego. Drastycznie podrożały też samochody, zwłaszcza na rynku wtórnym.

Gigantyczny wzrost cen aut używanych

Ciekawą analizą w tym zakresie podzielił się serwis Otomoto, który w raporcie "Internetowy samochód roku" prześledził ubiegłoroczne trendy zakupowe Polaków

Wzrosty cen na rynku są odczuwalne przez wszystkich, chociaż ich skala jest różna w zależności od marki, modelu i wieku pojazdu - czytamy w zestawieniu.

Reklama

Z danych Otomoto wynika, że w przypadku samochodów używanych ceny wzrosły średnio o 26 proc.



O gigantycznej wręcz podwyżce można mówić zwłaszcza w przypadku samochodów w wieku między 5 a 10 lat. W tym przedziale wiekowym średnia cena samochodu wzrosła w ubiegłym roku o - uwaga - 31 proc. To blisko dwukrotnie więcej niż wynosi wskaźnik inflacji.

Zdjęcie Samochody używane drożeją i nie chcą przestać / Getty Images

O ile podrożały popularne samochody używane w 2022 roku?

Bez rozbijania się na poszczególne wersje silnikowe czy roczniki, średni wzrost cen dla popularnych modeli wyniósł w ubiegłym roku odpowiednio:



Volkswagen Golf - wzrost ceny o 23,26 proc.,

BMW serii 3 - wzrost ceny o 21,64 proc.,



Volkswagen Passat - wzrost ceny o 18,87 proc.,



Audi A4 - wzrost ceny o 18,68 proc.,



Opel Astra - wzrost ceny o 14,81 proc

Polacy wciąż kochają niemieckie samochody

Co ciekawe, motoryzacyjne gusta wielu polskich kierowców pozostają bez zmian. W dziesiątce najczęściej wyszukiwanych używanych samochodów znajdziemy wyłącznie pojazdy marek niemieckich. Aż siedem z dziesięciu najpopularniejszych modeli należy do marek premium.

Najczęściej wyszukiwane w ogłoszeniach samochody używane w Polsce 1 / 10 Mercedes klasy C - 1,41 proc. ogółu wyświetleń w serwisie Otomoto Źródło: Informacja prasowa

Najczęściej wyszukiwane marki samochodów używanych w Polsce

Nieco barwniej wygląda za to zestawienie najchętniej wyszukiwanych marek, uwzględniające ogół wyświetleń. W pierwszej dziesiątce znajdziemy kolejno:

Audi - 10,90 proc. wyświetleń,

BMW - 10,77 proc. wyświetleń,

Mercedesa - 8,42 proc. wyświetleń,

Volkswagena - 8,17 proc. wyświetleń,

Forda - 6,34 proc. wyświetleń,

Opla - 5,17 proc. wyświetleń,

Toyotę - 4,25 proc. wyświetleń,

Renault - 3,92 proc. wyświetleń,

Peugeota - 3,39 proc. wyświetleń,

Skodę - 3,29 proc, wyświetleń.



Łatwo zauważyć, że pierwsza dziesiątka odpowiada aż za blisko 65 proc. ogółu wyszukiwań używanych samochodów w Polsce.



Ile wydajemy na używany samochód?

W ubiegłym roku zauważalnie spadła liczba wyświetleń ogłoszeń pojazdów w cenach do 40 tys. zł. Trudno jednak powiedzieć, czy był to wynik mniejszego zainteresowania nabywców, czy... efekt inflacji. Nie zmienia to jednak faktu, że auta w cenie do 40 tys. zł odpowiadają za ponad 55 proc. ogółu polskiego rynku samochodów używanych.



W tej grupie szczególnie wyróżnia się przedział cenowy 15-20 tys. zł, który sam odpowiada aż za 9 proc. ogółu wyświetleń ogłoszeń dotyczących sprzedaży aut używanych. Wypada jeszcze zauważyć, że sumarycznie ogłoszenia dotyczące sprzedaży samochodów w cenie do 20 tys. zł odpowiadają aż za 29,4 proc. ogółu wyświetleń.



Mówiąc wprost, aż 1/3 rodaków może dziś wydać na własne cztery kółka nie więcej niż trzy średnie krajowe brutto (w styczniu 2023 roku średnie krajowe wynagrodzenie brutto osiągnęło rekordową wartość 7329,96 zł).



***