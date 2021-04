Dacia Spring to oficjalnie najtańszy elektryk w Polsce

Na dzisiejszej konferencji polskie przedstawicielstwo Dacii zdradziło, ile będzie kosztował model Spring oraz kiedy pierwsze egzemplarze wyjadą na nasze drogi.

Zdjęcie Dacia Spring / Dacia-Duster-informacje Dacia Spring Electric. Nowy Ford T?

Dacia nie zdradziła jeszcze pełnej oferty modelu Spring, ale wiemy, z jakiego pułapu będą startowały jej ceny. Za bazową odmianę Comfort zapłacimy 76 900 zł. Nie znamy jeszcze specyfikacji tej odmiany, ale raczej nie ma co liczyć na zbyt wiele dodatków.

Osoby zainteresowane bogato wyposażonym autem, mogą zamówić wersję specjalną, zarezerwowaną tylko do 60 (!) samochodów. Samochody te oferują manualną klimatyzację, system multimedialny z 7-calowym ekranem, nawigacją, obsługą Android Auto i Apple CarPlay, kamerę cofania, "elektrykę" szyb i lusterek, światła LED do jazdy dziennej, czarną tapicerką z pomarańczowymi przeszyciami, lakier metalizowany oraz pomarańczowe elementy dekoracyjne. Za takie auto zapłacimy 87 400 zł.



Zarezerwować swoją Dacię Spring można już dzisiaj, natomiast w czerwcu ruszą zamówienia na wszystkie wersje. Wśród nich będzie także odmiana Business, specjalnie skonfigurowana z myślą o flotach (cena to 76 900 zł). Auta te mają się wyróżniać między innymi nielakierowanymi lusterkami i klamkami oraz trwałą tapicerką ze sztucznej skóry. Pierwsze samochody trafią do klientów we wrześniu. Na początku 2022 roku pojawi się towarowa odmiana Cargo.



Dacia Spring dostępna będzie tylko z jednym wariantem napędu. Silnik elektryczny generuje 44 KM oraz 125 Nm, więc mówimy o samochodzie stricte miejskim. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 19,1 s, a prędkość maksymalna wynosi 125 km/h. Bateria o pojemności 26,8 kWh zapewnia zasięg do 250 km.

