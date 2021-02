Cupra Leon i Formentor w nowych wersjach już w Polsce

Gama modeli hiszpańskiego producenta została właśnie rozszerzona o nowe odmiany. Poznaliśmy już ich ceny.

Do tej pory Cuprę Leona można było zamawiać tylko w hybrydowej odmianie o mocy 245 KM. Teraz dołączyła do niej wersja z silnikiem 2.0 TSI o mocy 300 KM. Łączona jest ona z 7-biegową przekładnią DSG i pozwala na sprint do 100 km/h w 5,9 s. Wyceniona została na 157 300 zł, więc jest minimalnie droższa od hybrydy.

Dodajmy, że mowa jedynie o wersji hatchback. Leon kombi nadal pozostaje dostępny tylko z napędem plug-in hybrid. Warto jednak poczekać, na dołączenie wersji benzynowej, ponieważ w jego przypadku łączyć się ona będzie z napędem na wszystkie koła.



Druga z nowości w gamie Cupry, to Formentor e-Hybrid, czyli wykorzystujący wspomniany już układ napędowy o mocy 245 KM. Pozwala on na sprint do 100 km/h w 7 s i rozpędzenie się do 210 km/h. Moc trafia wyłącznie na przednie koła, za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni DSG. Cena hybrydowego Formentora to 199 400 zł.