Takie znaki ostrzegawcze najczęściej umieszcza się w miejscach, gdzie występują powtarzające się problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego - zwłaszcza na odcinkach, gdzie regularnie dochodzi do wypadków. Dodatkowo pod głównym znakiem często montuje się tablicę z informacją o liczbie zdarzeń drogowych, rannych i ofiar. Ma to na celu skłonić kierowców do refleksji i ostrożniejszej jazdy, zachęcając ich tym samym do zmniejszenia prędkości.