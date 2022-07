Co dalej z nowymi podatkami na samochody spalinowe?

Morawiecki był pytany w poniedziałek w TVP Info o pomysł zakazu przez UE sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku oraz informacje, że jednym z warunków wypłaty pieniędzy z Brukseli w ramach KPO ma być dodatkowy podatek nałożony na posiadaczy samochodów spalinowych.

Morawiecki: Nie będzie nowych podatków

Zapewnił, że "nie ma żadnych planów podnoszenia podatków". "Będziemy promować, jak i dzisiaj, że jak jest samochód o pojemności skokowej silnika większej niż dwa litry, to tam akcyza jest dużo wyższa (...) i tak pozostanie. Nie było tutaj zmiany od ładnych kilku lat" - powiedział. "Żadnych nowych podatków nie zamierzamy nakładać" - podkreślił premier.

Wynegocjowany przez Morawieckiego KPO: Będą

Tymczasem KPO to dokument jawny, więc każdy może łatwo sprawdzić, co w nim zapisano:

Jak widać, kamienie milowe to konkretne i precyzyjne określone zadania: do końca 2024 roku ma zostać wprowadzony podatek rejestracyjny, który będzie uzależniony od normy emisji spalin, przy czym w KPO nie zapisano jego wysokości. Ma on być płacony raz, przy rejestrowaniu samochodu spalinowego.

Ponadto najpóźniej w drugim kwartale 2026 roku ma zostać wprowadzony podatek od posiadania samochodu spalinowego. Jego wysokość również nie została określona w KPO, on również ma być uzależniony od emisji spalin.

Morawiecki: Wszyscy wiedzą, co jest w KPO

Co ciekawe, po przyjęciu KPO, na początku czerwca Mateusz Morawiecki mówił tak: - Wszystkie cele i kamienie milowe zostały przyjęte w kwietniu 2021 r. przez całą Radę Ministrów. Wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest. Tyle tylko, że premier nie był wprost pytany o nowe podatki na samochody, ale o słowa szefa MS Zbigniewa Ziobry, że tzw. kamienie milowe KPO nie były konsultowane.

Nowe podatki na samochody spalinowe, które zapisano w KPO to nie wszystko. 8 czerwca br. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą norm emisji CO2 i wprowadzeniem zerowej emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w 2035 r. To część pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030).

Jednym słowem oznacza to, że od 2035 roku nie będzie można na terenie Unii Europejskiej rejestrować nowych samochodów wyposażonych w jakikolwiek silnik spalinowy, a więc również hybrydowych, w tym hybryd plug-in. Rejestrować będzie można wyłącznie samochody elektryczne i wodorowe.

