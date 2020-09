BMW iX3 już dostępne w Polsce. Póki co w przedsprzedaży

Pierwszy w pełni elektryczny model z linii X jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Pierwsze zamówione egzemplarze BMW iX3 trafią do kierowców z początkiem 2021 r.

Zdjęcie BMW iX3 / Samochody elektryczne BMW iX3. takiego jeszcze nie było!

Model wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 286 KM, który pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,8 s. Zastosowany układ napędowy to już piąta generacja takiego napędu autorstwa BMW. Auto może przejechać na jednym ładowaniu do 460 km.



Stylistycznie iX3 nawiązuje do swojego odpowiednika o konwencjonalnym napędzie. Wyróżniają go niebieskie detale atrapy chłodnicy, stopni bocznych oraz dyfuzora. Wariant wyposażenia Inspiring obejmuje m.in. szklany dach panoramiczny, BMW Live Cocpit Professional, system asystujący kierowcy, adaptacyjny układ jezdny i asystenta parkowania. Kierowcy, którzy zdecydują się na wariant Impressive dodatkowo skorzystają z m.in. asystenta parkowania Plus z systemem kamer 360, adaptacyjnych reflektorów LED, obsługi za pomocą gestów oraz wyświetlacza head-up.



Elektryczna wersja BMW X3 oferowana jest w cenie 282 900 złotych i tym samym odpowiada cenowo spalinowej wersji xDrive20d po doposażeniu. Oferta przedsprzedaży pozwala na bezpłatną personalizację sposobu ładowania samochodu. Mobilna Stacja Ładowania BMW nie wymaga montażu i może być podłączona do zwykłego gniazdka domowego i gniazda przemysłowego o większej mocy za pomocą opcjonalnych adapterów. Jej kompaktowość pozwala na użytkowanie w trakcie podróży i w miejscach bez dostępu do stacji ładowania. Drugi wariant to montowany na stałe BMW Wallbox, który przy odpowiedniej instalacji skraca czas ładowania prawie 5-krotnie. Zamówienia podpisane jeszcze w 2020 kwalifikują się do przygotowanej promocyjnej oferty.