130 egzemplarzy Mitsubishi L200 dla... PKP

​Polski oddział Mitsubishi Motors wygrał przetarg na dostawę samochodów dla Polskich Kolei Państwowych. Flota pojazdów PKP zostanie powiększona o 130 egzemplarzy pickupa Mitsubishi L200.

Zdjęcie Mitsubishi L200 dla PKP /

Samochody będą używane przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na terenie całego kraju.

Reklama

To nie pierwsza dostawa samochodów Mitsubishi dla PKP. Przeciwnie, PKP używa samochodów tej marki od 2011 roku. Po zrealizowaniu obecnego zamówienia we flocie PKP znajdzie się w sumie 229 egzemplarzy Mitsubishi L200, ASX i Outlander.

Dysponujące napędem wszystkich Mitsubishi L200 to samochód chętnie wybierany przez służby energetyczne, leśne, firmy telekomunikacyjne i budowlane, a także straż graniczną i policję. Co ciekawe, w ciągu 9 lat PKP PLK i SOK nie zgłosiły ani jednej reklamacji na samochody Mitsubishi i ich zabudowy.

Zdjęcie Mitsubishi L200 dla SOK PKP /

Obecnie PKP otrzyma 130 egzemplarzy L200 w wersjach Invite oraz Intense, z napędem 4WD z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego w standardzie. Samochód ma możliwość korzystania z napędu 4x4 Super Select przy dowolnej prędkości jazdy i na dowolnym rodzaju nawierzchni, także na asfalcie. Do napędu służy turbodiesel o pojemności 2.2 l,, który współpracuje z 6-stopniową skrzynią automatyczną lub 6-biegową ręczną przekładnią. Wyposażenie standardowe obejmuje osiem systemów bezpieczeństwa.

Przeznaczone dla PKP Mitsubishi L200 Invite przygotowano do pracy wyposażając je dodatkowo między innymi w zabudowy i stalowe regały w ich wnętrzu, lampy LED do oświetlenia dodatkowego miejsca pracy czy pomarańczowe koguty magnetyczne. Mitsubishi L200 dla SOK w wersji Intense przeznaczono do czynności operacyjnych z możliwością przewozu psów I dodatkowo wyposażono je w radiostacje i anteny.

Wydania 130 sztuk Mitsubishi L200 dla Polskich Kolei Państwowych rozpoczęły się w maju, a zakończą w czerwcu.