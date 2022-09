Więc policjantów w okolicach szkół. Trwa akcja specjalna

Spis treści: 01 Policjanci skontrolowali 13 146 miejsc w okolicach szkół

02 W wakacje policjanci kontrolowali autokary

03 Policjanci apelują do kierowców

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że celem policyjnej akcji "Bezpieczna droga do szkoły", która będzie trwać przez cały wrzesień jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Jednak zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa to nie tylko teraźniejszość, ale i działania prowadzone przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Działania dotyczące weryfikacji m.in. oznakowania dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu podmiotów przez rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023" - zaznaczył.

Policjanci skontrolowali 13 146 miejsc w okolicach szkół

Wskazał, że przed rozpoczęciem tegorocznych zajęć w szkołach, policjanci sprawdzili infrastrukturę drogową w 13 146 miejscach. "Skierowali 1651 wniosków do zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków w oznakowaniu dróg/urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, itp. Większość z nich została uwzględniona w całości i zrealizowana poprzez usunięcie nieprawidłowości lub braków już przed 1 września" - przekazał.

"W większości przypadków wnioski dotyczyły uzupełnienia lub poprawy czytelności oznakowania pionowego (A-17 +dzieci+, D-6 +przejście dla pieszych+, T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci), odnowienia oznakowania poziomego (P-10 +przejście dla pieszych+) oraz przycięcia krzaków i drzew zasłaniających znaki drogowe" - wyjaśnił policjant.

W wakacje policjanci kontrolowali autokary

Podkreślił, że okres wakacji to był także czas, w którym policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę autobusów przewożących młodzież na wypoczynek. "Podczas 8293 takich sprawdzeń stwierdzono 165 usterek, w tym 64 przypadki, w których uniemożliwiono dalszą jazdę autobusem. Policjanci zatrzymali 95 dowodów rejestracyjnych. Podczas kontroli prowadzonych poza wyznaczonymi punktami kontrolnymi zatrzymali też 4 nietrzeźwych kierujących, którym tym samym zatrzymano do uprawnienia do kierowania pojazdami" - wyliczył.

"Pierwszy tydzień września na polskich drogach był statystycznie bezpieczniejszy niż te w ostatnich latach. Odnotowano 533 wypadków drogowych (2021 r. - 568, 2020 r. - 578), w których zginęło 36 osób (2021 - 43, 2020 - 52), a 592 zostały ranne (2021 - 668, 2020 - 641)" - podał.

Policjanci apelują do kierowców

Nadkom. Robert Opas z BRD KGP zaapelował też o szczególną ostrożność na drodze, między innymi w rejonach szkół. "Policjanci zwracać będą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominam kierującym pojazdami o zmniejszeniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu" - przypomniał.

"Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi" - dodał nadkomisarz.