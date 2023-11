Szykuje się pogodowy armagedon. Czy służby są na to gotowe?

Spis treści: 01 Nadchodzą intensywne opady śniegu

02 2,7 tys. pojazdów do walki ze skutkami zimy na drogach

03 Standardy utrzymania dróg

Nadchodzą intensywne opady śniegu

W ostatnich dniach Polskę nawiedziła zima w swoim bardziej "tradycyjnym" wydaniu. Śnieg i mróz szczególnie mogli odczuć szczególnie mieszkańcy południowych terenów naszego kraju. Prognozy sugerują jednak, że to jeszcze nie koniec. Z informacji podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że dziś temperatura w ciągu dnia w naszym kraju ma wynosić od -6 stopni do 1 stopnia Celsjusza. Prognozowane są również opady śniegu. W weekend natomiast spodziewane są intensywne opady, w wyniku których w poszczególnych częściach kraju może spaść od 10 do nawet 20 cm śniegu. Pojawia się więc pytanie, czy drogowcy są przygotowani do walki ze skutkami zimy.

2,7 tys. pojazdów do walki ze skutkami zimy na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę, że w trakcie sezonu zimowego do walki ze śniegiem na drogach, za które odpowiada, wyruszy kilka tysięcy osób. Do ich dyspozycji jest ok. 2,7 tys. pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe. Z danych udostępnionych przez GDDKiA wynika, że w ujęciu wojewódzkim najwięcej pługów i pługosolarek znajduje się w województwie mazowieckim: kolejno 229 i 249. Najmniej pługosolarek znajduje się w województwie opolskim - 62. Najmniej pługów ma województwo lubuskie - 2. Oprócz tego GDDKiA ma do swojej dyspozycji 283 magazyny, gdzie zgromadzono już ponad 470 tys. ton soli, 2,6 tys. ton chlorku wapnia oraz 26 tys. ton materiałów "uszorstniających".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sumie utrzymuje ponad 17,8 tys. km dróg krajowych, a jeśli doliczymy do tego również dodatkowe jezdnie (np. dróg ekspresowych), jest to już ponad 21 tys. km. Brzmi dość imponująco, ale jak zwraca uwagę GDDKiA, jest to zaledwie 5 proc. z ponad 420 tys. km wszystkich dróg publicznych na terenie naszego kraju. Oprócz dróg krajowych są również drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, które utrzymywane (co oznacza również odśnieżanie w przypadku śniegu) są przez zarządy dróg, które podlegają danym samorządom. Ponadto miasta na prawach powiatu utrzymują również drogi krajowe, jeśli te przebiegają w granicach administracyjnych.

Zdjęcie / Wojciech Strozyk/ / Reporter

GDDKiA zwraca uwagę, że prace związane z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym, prowadzone są w trybie 24-godzinnym, przez siedem dni w tygodniu. Realizowane są one co do zasady przez wykonawców, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargów. Drogowcy mają działać jednak nie tylko, kiedy już pojawią się niekorzystne warunki dla kierowców, ale także starają się podejmować działania prewencyjne. Na podstawie prognoz pogody np. tuż przed opadami śniegu drogi posypywane są solą.

Standardy utrzymania dróg

Warto tu również przypomnieć, że istnieją pewne standardy utrzymania dróg. Określają one zasady, wedle których odśnieżane będą drogi krajowe, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję. Wyróżnia się pięć standardów (w tym roku jednak nie uwzględniono standardu IV):