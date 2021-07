Straż miejska odzyska fotoradary? Nowy pomysł Związku Powiatów Polskich

Na drogach GITD się zbroi. Zobacz, gdzie staną nowe fotoradary!

Pomysł powraca w momencie zapowiadanego przez rząd zaostrzenia kursu wobec piratów drogowych, można więc odnieść wrażenie, że samorządowcy starają się kuć żelazo póki gorące...



Jak informuje serwis "prawo.pl", propozycja przyznania strażom miejskim kompetencji do kontroli prędkości kierujących padła na niedawnym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury.



Jakub Dorosz-Kruczyński, specjalista w dziale monitoringu prawnego i ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich, uspokaja jednak, że nie chodzi o powrót do patologii, w której strażnicy chowali się z radarami za śmietnikami czy ukrywali urządzenia pod wojskową siatką maskującą...



Pomysł ZPP przewiduje, że lokalizacje takich fotoradarów byłyby ustalane przez radę gminy w uchwale po zasięgnięciu opinii ze strony komendanta powiatowego policji właściwego dla danej gminy. "Dla wszystkich byłoby bardziej klarowne i pozwalałoby identyfikować te drogi, gdzie rzeczywiście jest zagrożenie związane z nadmierną prędkością ruchu. Byłoby to bardziej transparentne" - uzasadnia prawnik ZPP. Dodaje również, że "związek przygotowuje odpowiednie propozycje rozwiązań prawnych i dokumenty, aby uzasadnić, że powrót do niektórych rozwiązań sprzed 6 lat jest jak najbardziej wskazany".



Obecnie nadzór nad siecią fotoradarów leży w całości w kompetencji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podlegającemu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w pomysłach samorządowców bardziej niż o bezpieczeństwo, chodzi o łatanie lokalnych budżetów. Decyzje władz centralnych mają bowiem duży wpływ na kondycję finansowe gmin. Przykładem mogą tu być chociażby zmiany w podatku PIT z 2019 roku - wprowadzenie zerowej stawki dla osób do 26 roku życia. Szacuje się że na mocy nowych przepisów w skali kraju dochody samorządów spadły o 6 mld zł. Nie ulega wątpliwości, że przywrócenie możliwości posługiwania się fotoradarami przez strażników miejskich pozwoliłoby w szybkim tempie odrobić te "straty".



Przypominamy, że w ubiegłym roiku GITD zakupił łącznie 358 urządzeń rejestrujących, z czego 100 pojawić ma się w nowych lokalizacjach. Chodzi o 39 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 fotoradarów stacjonarnych, 30 urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, a także 5 sprzętów rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. Wszystkie zakupione urządzenia mają zostać zamontowane do końca lutego 2022 roku.



