Przez nowoczesne auta nie słyszymy karetek? Prawda jest znacznie prostsza

Samochody nie mają ostatnio dobrej prasy. Zawłaszczają przestrzeń, która jest odwiecznym prawem mieszkańców miast, powiększają problem globalnego ocieplenia, a teraz jeszcze się okazało, że utrudniają służbom ratowanie zdrowia i życia. To oczywiste, że podczas akcji ratunkowej liczy się każda sekunda i nikt nie zamierza tego podważać ani żartować sobie z pracy, jaka muszą wykonać kierowcy straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, żeby dotrzeć do ofiary na czas.

Amerykańska telewizja koncentruje się na ciekawym aspekcie

Dziennikarze wspominają o korkach, przez które samochodom uprzywilejowanym trudno jest się przedostać. Mówią też o tym, że kierowcy panikują i np. zamiast ustąpić drogi po prostu zatrzymują się na jej środku. Ale najwięcej uwagi poświęcają innej kwestii - izolacji akustycznej. Podobno nowoczesne samochody coraz lepiej izolują kierowców od hałasów dobiegających z zewnątrz. Biedni kierowcy mimo wszelkich starań nie mają szans zauważyć, że z tyłu zbliża się ogromny, czerwony wóz strażacki z odpalonymi na dachu "bombami", mrugający światłami i straszący syrenami o różnych częstotliwościach.

To na pewno wcale nie chodzi o to, że kierowcy coraz mniej koncentrują się na prowadzeniu auta i obserwowaniu co się dzieje wokół, czy prowadzą auta z nosami w telefonach, albo po prostu nie chcą zjechać z drogi obawiając się, że porysują ogromne felgi i uszkodzą niskoprofilowe opony. Winne są samochody. Samochody, które otaczają kierowców jak kokony, mają znakomite systemy aktywnej redukcji szumów i sprawiają, że kierowcy są odcięci od tego, co dzieje się na zewnątrz.

Poziom izolacji akustycznej w nowych samochodach jest żenujący

Skonsultowałem tę kwestię z dwoma ekspertami - jednym zajmującym się zawodowo tematyką car audio i drugim, śledzącym na bieżąco najnowsze technologie wykorzystywane przy produkcji samochodów. Obaj mówią jednym głosem: poziom wyciszenia nowoczesnych samochodów jest żenujący. Nawet w autach segmentu premium materiałów izolacyjnych jest jak na lekarstwo, bo ich zastosowanie wiąże się z niechcianym podnoszeniem masy całkowitej pojazdu. Auta mają już tyle wyposażenia obowiązkowego, że dokładanie kolejnych kilogramów w dobie koniecznej redukcji emisji CO2 i dodatkowe podnoszenie kosztów produkcji, nie jest atrakcyjnym pomysłem.

Dziś wrażenie, że w autach jest ciszej, wynika z faktu, że kształt ich nadwozi został zoptymalizowany pod kątem aerodynamiki, co w pewnym stopniu pomaga w redukcji hałasu opływającego kabinę. Do tego stosujemy cichsze opony, które lepiej radzą sobie z hałasem wynikającym z oporów toczenia. Materiałów izolacyjnych jest niewiele, a jak już są, to zupełnie nie odpowiadają za wygłuszanie sygnałów o wysokiej częstotliwości, takich jakie emitują syreny samochodów uprzywilejowanych, ale raczej tych o niskich częstotliwościach, jak właśnie dochodzący z nadkoli szum opon toczących się po asfalcie. Zaawansowane systemy aktywnej redukcji szumów (które najwyraźniej zdaniem amerykańskich dziennikarzy są czymś powszechnym), dostępne są w mniej niż promilu nowych samochodów i globalnie nie mają tu nic do powiedzenia.

Większy problem według ekspertów stanowi samochodowy sprzęt audio, który odtwarza skompresowaną muzykę o niskiej jakości, co często wymusza fabryczne podbicie wysokich tonów, które uodparniają nasze uszy na wychwycenie dźwięku zbliżającej się syreny. Problemem jest także sprzęt montowany w samych pojazdach uprzywilejowanych. W przetargach liczy się cena - sprzęt ma spełniać ustawowe wymogi dotyczące poziomu głośności, ale pracownicy służb zwracają uwagę, że często sygnał emitowany przez syreny dziś nie jest tak donośny, jak to bywało w przeszłości. I nie można zapominać o tym, że nasze miasta są coraz bardziej zanieczyszczone hałasem, co również utrudnia dźwiękom syren przedostanie się na większe odległości.

Efekty są, jakie są. Zapatrzeni w telefony, zasłuchani w radiowe reklamy, przytłumieni hałasem nawiewów, leniwie sunąć w korkach przestajemy zwracać uwagę na to, co dzieje się na zewnątrz i np. nie śledzimy tego, co dzieje się w lusterkach.

I to jest problem, którego rozwiązaniem miało być wprowadzenie obowiązkowego trzeciego sygnału

Mowa o pomyśle sejmowego zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy w lutym 2020 r. roku zgłosili postulat, by do ustawy wprowadzić zapis o dodatkowym sygnale do ostrzegania kierowców, kiedy w pobliżu jedzie pojazd uprzywilejowany. Chodziło o rozwiązanie, które pozwalałoby na nadawanie komunikatu słownego ostrzegającego o obecności takiego pojazdu bezpośrednio z głośników auta. Dzięki zamontowaniu w karetkach, radiowozach czy wozach straży pożarnej specjalnego urządzenia pojazdy te mogłyby emitować komunikat słowny: "Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd". Jednak problemy z praktycznym wprowadzeniem takiego rozwiązania sprawiły, że temat "rozszedł się po kościach".

Pozostaje nam więc obserwowanie tego co się dzieje na drodze i podejmowanie szybkich reakcji, bez zrzucania winy na coraz lepsze samochody.

