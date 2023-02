Polskie drogi są bezpieczne jak nigdy. Te dane nie pozostawiają wątpliwości

Wyraźny spadek liczby wypadków na drogach

Prezydent Katowic Marcin Krupa wskazał, że dotychczasowe działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa przynoszą rezultaty, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach - mimo stale rosnącej liczby zarejestrowanych pojazdów wypadków jest coraz mniej. "Jest to szczególnie widoczne porównując statystyki na przestrzeni ostatnich 5 i 10 lat. Bardzo dobre efekty przynosi wprowadzenie strefy Tempo 30, w której, od momentu jej wdrożenia, liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 71 proc." - zaznaczył prezydent Katowic.

W 148 wypadkach, do których doszło w Katowicach w ubiegłym roku rannych zostało 165 osób - to najniższe wyniki, od kiedy prowadzone są regularne analizy wypadkowości w tym mieście. Według statystyk, do wypadków w Katowicach najczęściej dochodziło w środy (22 proc. ogółu wypadków), a najrzadziej w niedziele (4 proc.). Najmniej wypadków było w styczniu i lutym, a najwięcej w kwietniu, sierpniu i grudniu.

W ubiegłym roku w Katowicach było więcej wypadków śmiertelnych niż w poprzednich latach - 9 (rok wcześniej - 6, w 2020 r. było ich 7, a w 2019 - 12). Lokalne władze zaznaczają, że dane za dwa poprzednie lata nie są w pełni miarodajne ze względu na panujące wtedy ograniczenia związane z pandemią COVID-19.

Wypadków jest coraz mniej, chociaż samochodów coraz więcej

Urzędnicy zwracają uwagę, że w ostatnich 10 latach liczba samochodów zarejestrowanych w Katowicach wzrosła aż o 42 proc., na koniec 2022 roku było ich ponad 328 tys. Naczelnik wydziału transportu Bogusław Lowak przypomina, że Katowice są miastem, gdzie każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy pojazdów przejeżdża trasami tranzytowymi, autami do Katowic przyjeżdża wiele pracujących tu osób.

Oczywiście, dla zwiększenia ilości podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, wybudowaliśmy centra przesiadkowe, budujemy nowe linie tramwajowe, wdrażamy ITS (inteligentny system transportowy), czy też regularnie wymieniamy tabor autobusowy i tramwajowy. Jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkingowej. wyliczał Lowak

Przedstawiciele lokalnych władz przekonują, że na bezpieczeństwo wpływają także inwestycje drogowe, jak przebudowa skrzyżowania Armii Krajowej i Kościuszki, czy węzła w Giszowcu, których głównym celem było oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Miasto oddaje kolejne odcinki dróg rowerowych.

W opinii urzędników, kluczowym elementem, który ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w centrum Katowic jest strefa Tempo 30, która zaczęła obowiązywać w 2015 r. W strefie Tempo 30 odnotowano w 2022 r. 6 wypadków drogowych, co oznacza ponad 70-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2014 - przed wprowadzeniem strefy. Liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w strefie Tempo 30 zmniejszyła się z 19 do 4, a liczba rannych w tych wypadkach z 20 do 3 - wynika z danych magistratu.

