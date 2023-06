Pierwszy taki dzień w historii. Nie tylko najdłuższy w roku

Spis treści: 01 Zawodowi kierowcy mają dziś swój dzień

Zawodowi kierowcy mają dziś swój dzień

Dziś, czyli 21 czerwca, po raz pierwszy w Europie obchodzony jest Dzień Świadomości na temat zmęczenia kierowców. Dlaczego wybrano akurat tę datę? Dziś przypada najdłuższy dzień w roku, choć, jak stwierdza Europejska Federacja Transportu (ETF), "dla zawodowych kierowców każdy dzień jest najdłuższym dniem".

W związku z tym, w dniach 19-25 czerwca ETF oraz jej organizacje członkowskie przygotowały kilka akcji prowadzonych w całej Europie. Jak zapowiedziano, celem jest wezwanie do podjęcia pilnych działań, które podniosą standardy, a przy tym zapewnią godną pracę w sektorze transportu drogowego.

Zmęczony kierowca stanowi spore zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zmęczenie może prowadzić nawet do zjawiska mikrosnu. Jest to bardzo płytki sen, który może potrwać do kilkudziesięciu sekund. Najgorsze jest jednak to, że taki kierowca nie czuje, że przysypia. Co prawda odczuwa zmęczenie, ale stara się zniwelować te objawy np. poprzez otworzenie okna. Mikrosen wiąże się m.in. ze zmniejszeniem uwagi, a nawet całkowitą utratą przytomności. To zaś może doprowadzić do tragicznych zdarzeń na drogach. Organizacja zwraca uwagę, że problem ciągłego zmęczenia wśród kierowców zawodowych ma tym większe znaczenie, że Europa boryka się z coraz gorszą sytuacją dotyczącą niedoboru kierowców.

60 proc. kierowców ciężarówek regularnie odczuwa zmęczenie

Wraz z niemieckim instytutem badawczym organizacja przeprowadziła w 2021 roku badanie dotyczące sprawy przemęczenia kierowców zawodowych. Jak poinformowano, przeanalizowano konkretne warunki pracy osób pracujących za kierownicą samochodów oraz to, jak wpływają one na typowe w tej branży zmęczenie. Przeprowadzona została internetowa ankieta, na którą odpowiedziało około 2 800 kierowców autobusów, autokarów i samochodów ciężarowych.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że aż 60 proc. kierowców ciężarówek i 66 proc. kierujących autobusami i autokarami regularnie odczuwa zmęczenie w czasie prowadzenia pojazdu. Z kolei 24 proc. prowadzących autobusy i autokary oraz 30 proc. kierowców ciężarówek stwierdziło, że co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy zasnęło za kierownicą. Z badania wynika ponadto, że taki stan rzeczy spowodowany jest złymi warunkami pracy. Chodzi tutaj o czas spędzany za kierownicą, nie najlepsze wynagrodzenie czy konieczność pracy w czasie przerw.

Kampania ETF ma na celu poprawę warunków pracy zawodowych kierowców

Zdaniem ETF przewlekłemu zmęczeniu zawodowych kierowców może zaradzić poprawa warunków ich pracy, w co wlicza się między innymi odpowiednie wynagrodzenie. Jak tłumaczy federacja, podjęcie konkretnych działań ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę złą sytuację dotyczącą zatrudnienia kierowców oraz chęć zatrzymania i przyciągnięcia do zawodu nowych osób.

