Od dziś nowa i długa akcja policji. Będzie wysyp mandatów - nawet 5000 zł

Spis treści: 01 Policyjna akcja na Wszystkich Świętych zaczyna sie już dziś

02 Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości?

03 Co grozi za jazdę po alkoholu?

04 Jak rozumieć gesty policjanta kierującego ruchem?

05 Zakaz poruszania się ciężarówek we Wszystkich Świętych

Policyjna akcja na Wszystkich Świętych zaczyna sie już dziś

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że w tym roku główne działania policji w związku z wyjazdami na cmentarze zaplanowano w dniach 31 października - 2 listopada, ale już w piątek na drogach w całym kraju kierowcy muszą się przygotować na większą liczbę policyjnych patroli. Policjanci spodziewają się bowiem, że część kierowców uda się na nekropolie już w najbliższy weekend.

W okresie Wszystkich Świętych policjanci ruchu drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem poprzez wzmożone kontrole na drogach. Funkcjonariusze będą w szczególności reagować na wykroczenia, które stanowią główną przyczynę wypadków drogowych, m.in. na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócą również szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych. podkreślił nadkom. Opas.

Dodał, że jednym z zadań policjantów pełniących w tym czasie służbę będzie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz na drogach prowadzących do cmentarzy. "W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą kierować ruchem. Stosowanie się do poleceń i wskazówek policjantów z pewnością ułatwi wszystkim poruszanie się w zatłoczonych rejonach. Bądźmy jednak przygotowani, że mimo starań funkcjonariuszy możemy napotkać utrudnienia. Czasami więc lepiej zrezygnować z własnego pojazdu i pojechać na cmentarz transportem publicznym" - ocenił.

Policjant zaapelował do pieszych, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo i zakładali odblaski tak, aby były one widoczne dla kierowców. Dodał, że wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe jak kamizelki, opaski i breloczki podnoszą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że podczas ubiegłorocznych Wszystkich Świętych doszło do 139 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 164 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 885 kierujących pod wpływem alkoholu.

Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości?

Obowiązujący już niemal dwa lata taryfikator mandatów jest bardzo restrykcyjny, szczególnie w kwestii kar za przekroczenie prędkości. Przypomnijmy, że obecnie karane jest nawet najmniejsze przekroczenie prędkości (poprzednio obowiązywał bufor na ewentualne błędy - również te pomiarowe - na poziomie 10 km/h) i to zarówno grzywną, jak i punktem karnym. Pamiętać należy także o zasadzie recydywy - obowiązuje on w przypadku poważniejszych wykroczeń i oznacza, że jeśli dopuścimy się takiego samego wykroczenia w ciągu najbliższych dwóch lat, płacimy podwójny mandat.

Taryfikator mandatów oraz punktów karnych za prędkość prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Pamiętajmy również o tym, że w przypadku rażącego złamania przepisów, policjanci mogą odstąpić od ukarania kierowcy mandatem, a zamiast tego skierować wniosek do sądu o ukaranie go. Wtedy górna granica grzywny to 30 tys. zł.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Podczas specjalnej akcji z okazji Wszystkich Świętych należy spodziewać się także wzmożonych kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że polskie prawo rozróżnia stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. O pierwszym mówimy, gdy kierujący ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to wykroczenie, za które grozi:

grzywna 2500 zł (w ramach recydywy, czyli przy drugim takim wykroczeniu w ciągu dwóch lat, 5000 zł)

zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

15 punktów karnych

Z kolei stan nietrzeźwości to zawartość alkoholu w organizmie powyżej 0,5 promila, co jest przestępstwem. Kara wynosi wtedy:

grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie

kara od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

15 punktów karnych

zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat

Jak rozumieć gesty policjanta kierującego ruchem?

Podczas Wszystkich Świętych w okolicach cmentarzy zwykle tworzą się zatory, a czasami stosowana jest też zmieniona organizacja ruchu. Dlatego też często można spotkać tam policjantów kierujących ruchem. Warto więc przypomnieć sobie, co znaczą poszczególne gesty:

Zakaz wjazdu na skrzyżowanie - jeżeli policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów lub pieszych oznacza to, że zakaz wjazdu lub wejścia na skrzyżowanie.

jeżeli policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów lub pieszych oznacza to, że zakaz wjazdu lub wejścia na skrzyżowanie. Sygnał jedź - na skrzyżowanie możemy wjechać wyłącznie wtedy, jeśli kierujący ruchem policjant skierowany jest do nas bokiem. Często takiej postawie towarzyszą dodatkowe gesty dłońmi, które mają "zachęcić" uczestników ruchu do szybszej reakcji.

na skrzyżowanie możemy wjechać wyłącznie wtedy, jeśli kierujący ruchem policjant skierowany jest do nas bokiem. Często takiej postawie towarzyszą dodatkowe gesty dłońmi, które mają "zachęcić" uczestników ruchu do szybszej reakcji. Zmiana kierunku ruchu - policjant z jedną podniesioną ręką to dla wszystkich znak, że powinni zachować szczególną ostrożność. Taki sygnał oznacza - "uwaga za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu".

policjant z jedną podniesioną ręką to dla wszystkich znak, że powinni zachować szczególną ostrożność. Taki sygnał oznacza - "uwaga za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu". Zatrzymanie ruchu - pozycje przyjmowane przez policjanta kierującego ruchem mogą wzywać kierowcę do zatrzymania się. Za taki sygnał odpowiaa podniesienie ręki i skierowanie w stronę kierujących wewnętrznej strony dłoni.

Za niedostosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjanta kierującego ruchem drogowym, kierowcy pojazdu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł. W przypadku pieszych mandat wynosić może do 100 zł.



Zakaz poruszania się ciężarówek we Wszystkich Świętych

Nadkom. Robert Opas poinformował ponadto, że w dniach 31 października - w godz. 18-22 i 1 listopada - w godz. 8-22, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.