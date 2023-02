Spis treści: 01 Jak działa elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka?

02 Co ocenia Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka eSCOR?

03 Jak sprawdzić swoją ocenę w Systemie Centralnej Oceny Ryzyka?

04 Jak ocenił mnie system eSCOR?

eSCOR powstał, by uświadamiać zmotoryzowanych, jak ich historia ubezpieczeniowa wpływać może np. na koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Z systemu korzystać też mogą sami ubezpieczyciele, by ocenić ryzyko ubezpieczeniowe.



Jak działa elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka?

System wykorzystuje "zaawansowane metody statystycznej analizy danych" i pozwala użytkownikom wygenerować ocenę w skali od 1 do 5. W uproszczeniu, ocena 5 oznacza 20 proc. kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową w danej grupie geograficzno-wiekowej. Ocena 4 to następne 20 proc. kierowców w tej samej grupie i tak dalej, aż do oceny 1.



Ocena eSCOR, którą otrzymuje dany użytkownik, jest generowana w oparciu o historię ubezpieczeniową zbliżoną do historii tego użytkownika. Co ważne, ocena jest wyznaczana na tle grupy porównawczej. W przypadku osób fizycznych jest to grupa wiekowo-geograficzna, zaś w przypadku osób prawnych - geograficzna.



Oznacza to, że - chociaż skala ocen jest całkiem przejrzysta - kierowcy nie powinni na wprost porównywać między sobą ocen eSCOR, bo każdy należeć może do innej grupy porównawczej



Ocena 5 w jednej z grup nie musi oznaczać mniej ryzykownego zachowania niż 2 w innej grupie. Jako przykład można wskazać młodych kierowców, wśród których częstotliwość szkód jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku tych bardziej doświadczonych, zatem takie grupy należy analizować osobno tłumaczy Kamil Gala, dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz w Funduszu.

Co ocenia Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka eSCOR?

System umożliwia wygenerowanie oceny ogólnej i szczegółowej. Na ocenę ogólną wpływają:



wiek,



miejsce zamieszkania,



przebieg ubezpieczenia,

historia szkód.



W przypadku oceny szczegółowej pod uwagę brane są dodatkowo:



rodzaj i marka pojazdu,



moc i pojemność silnika



liczba lat ubezpieczenia OC i AC.



Uwzględnienie dodatkowych parametrów może spowodować, że ocena ogólna będzie różnić się od oceny szczegółowej. Różnice mogą występować również pomiędzy ocenami szczegółowymi dla OC oraz dla AC. Wynika to z faktu zróżnicowania grup porównawczych dla każdej z ocen, a także rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego.



Chcemy pokazać, jak ważna dla kierowcy jest jego historia ubezpieczeniowa i jak osoby takie jak on wypadają na tle innych osób z tej samej grupy wiekowo-geograficznej. To o tyle użyteczne, że od razu można sprawdzić swoją historię polis i szkód komunikacyjnych mówi w rozmowie z Interią Damian Ziąber z UFG.

Jak sprawdzić swoją ocenę w Systemie Centralnej Oceny Ryzyka?

Zdjęcie By założyć konto w UFG wystarczy posiadać profil zaufany /

Z eSCOR skorzystać może każdy kierujący, który legitymuje się profilem zaufanym. Dostęp do systemu jest bezpłatny i zdecydowanie warto z niego skorzystać, chociażby dla zweryfikowania figurujących w systemie danych. Może się przecież okazać, że na naszą niższą atrakcyjność dla ubezpieczyciela wpływają nieaktualne dane. W przypadku stwierdzenia niezgodności można zgłosić ten fakt za pomocą systemu lub bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.



Zdjęcie Nawigacja nie jest najlpsza ale po chwili da się w tym połapać /

Aby wygenerować raport z oceną eSCOR należy zalogować się do portalu UFG. Jeżeli nie posiadasz konta na portalu, zostaniesz poproszony o jego założenie.



Mając odpowiednie pokłady samozaparcia i dysponując biegłą znajomością technik relaksacyjnych, można to zrobić chociażby posiłkując się profilem zaufanym. Nawigacja samej strony UFG nie należy do zbyt intuicyjnych, ale po chwili w bocznym menu powinniśmy zauważyć opcję "Ocena eSCOR". Następnie - klikając przycisk na dole (prawa strona) i - ewentualnie - uzupełniając dane o konkretny pojazd, będziemy mogli wygenerować nowy raport.



Jak ocenił mnie system eSCOR?

Zdjęcie Moja ocena w systemie eSCOR /

Dostałem "czwórkę", przez co moje ego dziennikarza motoryzacyjnego ewidentnie ucierpiało. Wprawdzie w analizowanym okresie (dane z ostatnich 5 lat) nie miałem ani jednej szkody i mogę się pochwalić naprawdę imponującą liczbą polis, lecz na moją niekorzyść przemawiają... parametry pojazdu, dla którego wygenerowałem raport. Zrobiłem to w oparciu o dane mojego Volvo S70 z 1997 roku, którym przejeżdżam rocznie... około 1000 km.

Niestety - auto napędzane jest silnikiem o pojemności 2,4 l i mocy 140 KM, co na tle grupy porównawczej czyni je prawdziwym "szatanem". Średnia na tle mojej grupy wiekowej i powiatu wynosi bowiem 1,8 l pojemności i 88 kW (120 KM). Ubezpieczyciele mogą więc uznać, że mam zadatki lub - przynajmniej - "potencjał sprzętowy" na drogowego pirata.



Zdjęcie Niestety, mam za szybkie auto, by dostać 5. Problemem jest pojemność(2,4 l) i moc silnika (140 KM) /

Ciekawą sprawą jest możliwość prześledzenia historii swoich polis OC za ostatnich 5 lat i zgłoszenia ewentualnych błędów, które wpływać mogą na naszą ocenę. W swojej zauważyłem dwa brakujące pojazdy - chociażby przyczepę kempingową. Mimo tego, w historii zawartych przeze mnie polis OC z lat 2017-2022 naliczyłem... 31 pozycji.



Wniosek? Dzięki eSCOR dowiedziałem się, że chyba czas najwyższy udać się wreszcie do specjalisty i porozmawiać o ciężkim przypadku samochodowego zbieractwa. Ponoć każda terapia rozpoczyna się od zdania sobie sprawy z problemu...

***