Nowe radiowozy APRD. Trzy za 1,4 mln zł

Specjalistyczne radiowozy to tzw. APRD, czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. Samochody są wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na miejscu wypadków i kolizji. To między innymi: maszt z dodatkowym oświetleniem, agregat prądotwórczy, biurka, laptop, drukarka czy ruter WiFi.

"Radiowozy VW Crafter ze specjalistycznym wyposażeniem zakupiono za kwotę ponad 460 tys. złotych każdy. Lubelska drogówka otrzymała dwa takie pojazdy, trzeci trafił do bialskich policjantów" - przekazał w sobotę rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.

Jak dodał, każdy samochód jest również wyposażony we wszystkie dostępne na rynku systemy zapewniające bezpieczeństwo oraz komfort, takie jak: ABS, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy), poduszki powietrzne, nowoczesny układ ogrzewania, klimatyzację, system sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oparty na technologii LED, zabudowę wnętrza przystosowaną do przewożenia osób wraz z wyposażeniem służbowym.

Zakupiony przez Komendę Główną Policji radiowóz "APRD" był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt "Bezpieczniej na drogach - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji".





