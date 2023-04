Niebezpieczni piesi-zombie na celowniku policji. Posypią się mandaty

Spis treści: 01 Smartfonowy zombie - jak go rozpoznać?

Takie mamy czasy, że bez telefonu czujemy się jak bez ręki. Niemniej, nie zachowując odpowiedniej ostrożności na przejściu dla pieszych, możemy w łatwy sposób stracić jedno i drugie. W długi weekend majowy polska policja kończy z taryfą ulgową za przechodniów i zamierza skrupulatnie namierzać nieobecnych myślami pieszych, a następnie karać ich mandatami. Mają ku temu powody, bowiem na przejściach dla pieszych każdego roku giną tysiące - nie zawsze z winy kierującego.

Smartfonowy zombie - jak go rozpoznać?

Osoba, na którą powinniśmy szczególnie uważać podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, to smartfonowy zombie. Rozpoznamy go daleka po posturze - jest zgarbiony, pochylony przed siebie i skupiony wyłącznie na ekranie telefonu.

Przechodząc przez pasy nie widzi często jakie ma światło i dokąd zmierza. Jakby tego było mało, bardzo często ma na uszach słuchawki, które izolują go od całego otoczenia. Taki delikwent nie dostrzeże zbliżających się aut i nie usłyszy trąbiących samochodów, a jeśli wpadnie pod koła, nie będzie nawet wiedział, co go uderzyło.

Telefony na przejściu dla pieszych. Policja zamierza z tym skończyć

W ubiegłym roku na przejściach dla pieszych doszło do 2693 wypadków. Tendencja jest zatem wzrostowa, bowiem w 2021 roku doszło do ok. 100 wypadków mniej.

Nieco ponad 1000 zdarzeń w roku 2022 było spowodowanych z winy pieszych. Mając na uwadze, że latem na ulicach będzie jeszcze więcej osób, policja apeluje - to koniec z taryfą ulgową. Tylko od stycznia do marca br. mundurowi wystawili pieszym 2265 mandatów za korzystanie z telefonu (300 zł). Rok wcześniej w tym samym okresie ukarano zaledwie 1152 osób.

Majówka to dla policji okres wytężonej pracy

Od początku długiego weekendu policja zatrzymała ponad 200 pijanych kierowców i interweniowała w 60 wypadkach drogowych, w których 72 osoby zostały ranne, a 2 zginęły. Przez kolejne dni służby będą patrolować drogi z wody, ziemi i powietrza, za pomocą oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, motocykli, motorówek i dronów.