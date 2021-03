Kraje Unii wymienią się informacjami o autach z usterkami

​Senat opowiedział się w czwartek za nowelą ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej.

Reklama

Zdjęcie Informacja o wykryciu ciężarówki z usterkami w Polsce trafi do innych krajów /ITD

W głosowaniu wzięło udział 93 senatorów, wszyscy byli za nowelizacją.

Reklama

Zgodnie z nowelą informacje o pojazdach użytkowych z wykrytymi usterkami w Polsce mają być wysyłane do tego kraju w UE, gdzie został on zarejestrowany.



Jak podano w uzasadnieniu do nowelizacji, nowe przepisy zakładają, że wymiana informacji o pojazdach z usterkami będzie się odbywała w oparciu o dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Naruszeń, czyli w systemie informatycznym prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.



Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek gromadzenia w Centralnej Ewidencji Naruszeń informacji o numerze VIN kontrolowanego pojazdu oraz przekazywanie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu, informacji o wynikach kontroli, podczas której stwierdzono poważne bądź niebezpieczne usterki.



Nowe rozwiązania pozwolą na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami innych unijnych państw.



Ponadto przepisy mają przyczynić się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.



Nowelizacja trafi teraz do podpisu Prezydenta RP