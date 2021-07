Konfiskata aut to zły pomysł? Wygeneruje ogromne koszty!

Resort chce m.in. podniesienia wysokości mandatów, umożliwienia karania mandatem właściciela pojazdu (w przypadku przekroczenia zarejestrowanego przez fotoradar) oraz - według nieoficjalnych informacji - powiązania stawki ubezpieczenia OC z liczbą wykroczeń drogowych. Coraz głośniej mówi się również o konfiskacie pojazdów osobom, które - podobnie jak sprawca wypadku w Stalowej Woli - wsiadły za kierownicę mimo braku - zatrzymanego już wcześniej za jazdę po alkoholu - prawa jazdy.



Ten ostatni pomysł zdaje się wywoływać najwięcej kontrowersji. Eksperci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak np. Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych - "Alter Ego" - mówią o populizmie i wskazują szereg słabych punktów takiego rozwiązania. Jakich?



Sprawca wypadku pod Stalową Wolą poruszał się Audi S7. Konfiskatę takiego pojazdu można by łatwo przekuć w propagandowy sukces. Problem w tym, że polska drogowa "codzienność" wygląda zgoła inaczej. Jak? Za przykład niech posłuży sytuacja z ubiegłego tygodnia, gdy w okolicach Wielbarka policjanci zatrzymali kierowcę, którego drogowe wyczyny wskazywały na problemy z percepcją. 53-latek miał ponad 3,5 promila alkoholu i... prawomocny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych! Czym się poruszał? W tym przypadku nie było to warte kilkadziesiąt tysięcy złotych Audi S7 ale... leciwy Daewoo Matiz. Czy rekwirowanie tego typu pojazdów rzeczywiście odnieść może spodziewany efekt?



"Najprawdopodobniej decyzję o konfiskacie będzie musiał podejmować sąd. W polskich realiach od zatrzymania do prawomocnego wyroku o konfiskacie upłynie kilkanaście miesięcy. Wygenerowane zostaną koszty, które najpewniej obciążą podatników. Koszty, które będą przekraczały znacznie wartość pojazdu" - tłumaczy Janusz Popiel. W rozmowie z Interią dodaje też, że: "51 proc. samochodów w Polsce ma powyżej 10 lat, czyli ich wartość jest niewielka. Jeżeli konfiskata będzie dotyczyła pojazdów uczestniczących w wpadkach, to w zdecydowanej większości będą to pojazdy uszkodzone lub nadające się jedynie do kasacji". Wygląda na to, że pomysłodawcy takiego rozwiązania zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy!



Wbrew pozorom - już w tej chwili - nietrzeźwy sprawca wypadku sprowadza na siebie ogromne obciążenia finansowe - zarówno ze względu na roszczenia regresowe ubezpieczyciela, jak i np. konieczność płacenia świadczenia na rzecz Funduszu Sprawiedliwości (co najmniej 5000 zł).



Oczywiście, jeśli konfiskata ma również dotyczyć sprawcy, który zostałby przyłapany na samym fakcie prowadzenia w stanie nietrzeźwości, to przy pojazdach o większej wartości można by je spieniężać. Rodzi to jednak szereg kolejnych trudności. "Kto ma odpowiadać za procedury związane z przechowywaniem tych pojazdów? W jakim trybie ma następować sprzedaż? I - równie istotne z punktu widzenia kosztów - kto pokryje koszty zabezpieczenia, ubezpieczenia i przechowywania takich aut?" - pyta Popiel.

Z takiego punktu widzenia proponowane rozwiązania rzeczywiście nie wydają się zbyt rozsądne. Tym bardziej, że - jeśli wierzyć statystykom - nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego odpowiadają w Polsce za stosunkowo niewielką liczbę wypadków, a na statystyki dotyczące tego zjawiska duży wpływ mają chociażby... rowerzyści. Stanowią za to nośny temat medialny, który pozwala odciągać uwagę od prawdziwych problemów polskich dróg, jak np. nieskutecznej windykacji mandatów czy błedów infrastrukturalnych.



