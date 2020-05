Jakie systemy bezpieczeństwa znajdziemy w nowych autach?

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy przekładają się na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy samochodem. Coraz więcej z nich dostępnych jest także w stosunkowo niedrogich modelach popularnych marek. Oto dziesięć takich systemów opisanych na przykładzie nowej generacji Seata Leona.

Asystenci jazdy nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pasażerów w przypadku zdarzenia drogowego, lecz również potrafią im zapobiegać. Nowoczesne samochody, takie jak nowy Leon, mogą reagować między innymi na przeszkody na drodze czy nagłe ruchy kierownicy. W zależności od oceny sytuacji system aktywizuje czynne wspomaganie kierowcy, ostrzeżenia dźwiękowe lub świetlne, co pozwala na ograniczenie niebezpieczeństwa. Systemy asystujące są kolejnym krokiem prowadzącym do autonomicznej jazdy, która wpłynie również na jakość i komfort codziennych podróży. Komunikują się z kierowcą za pomocą sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracji kierownicy. W przypadku nagłych zdarzeń systemy mogą również skorygować manewr kierownicy lub samoczynnie rozpocząć hamowanie.



Predykcyjny tempomat



Dotychczas dostępne tempomaty, dzięki czujnikom z przodu auta, umożliwiały dostosowanie prędkości samochodu do pojazdu znajdującego się przed nim. Coraz częściej można jednak spotkać predykcyjny element, który pozwala systemowi na korektę prędkości w zależności od wybranej trasy. Najnowsze tempomaty biorą pod uwagę takie szczegóły, jak zakręty, ronda, skrzyżowania, ograniczenia prędkości i tereny zabudowane. Co więcej kamera umieszczona z przodu samochodu wychwytuje znaki drogowe, dzięki czemu samochód może sam dostosować prędkość do obowiązujących limitów.



Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania



To rozwiązanie pozwala na monitorowanie przestrzeni z tyłu samochodu nawet podczas postoju. Jeśli od strony bagażnika będzie nadjeżdżać pojazd, a któreś z drzwi auta będą otwarte, system uruchomi ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe. W przypadku Leona ostrzeżenia są komunikowane poprzez oświetlenie LED na drzwiach oraz informacje na desce rozdzielczej. System działa z obu stron auta i wykrywa również motocykle i rowery, które są czasami trudne do zauważenia.

Asystent bezpieczeństwa Emergency Assist



Czujniki zamontowane w samochodzie mogą stwierdzić, czy kierowca trzyma przynajmniej jedną dłoń na kierownicy. Jeśli prowadzący puści ją na dłuższą chwilę, samochód włączy ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, a także może się zatrzymać i sam wezwać pomoc. W przypadku Leona po 15 sekundach od puszczenia kierownicy, auto zaczyna uruchamiać ostrzeżenia, a w przypadku braku reakcji samochód automatycznie zacznie zwalniać, aż do zatrzymania. Włączy też światła awaryjne i nawiąże połączenie alarmowe przez system eCall.



System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania oraz ochrony pieszych i rowerzystów



Ten asystent wysyła kierowcy ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, jeśli stwierdzi zagrożenie kolizji ze znajdującym się przed nim samochodem, pieszym lub rowerem. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy system zatrzyma samochód w celu uniknięcia kolizji lub ograniczenia jej skutków.



Asystent pasa ruchu



System Lane Assist monitoruje pozycję pojazdu względem pasa ruchu. W przypadku przekroczenia lub najechania na linię bez włączonego kierunkowskazu asystent wysyła powiadomienie do kierowcy. Lane Assist może również dokonać delikatnej korekty pozycji kierownicy w celu utrzymania pojazdu na pasie, co jednak w żaden sposób nie ogranicza kontroli kierowcy nad samochodem. Prowadzący może dostosować stopień czułości systemu do własnych potrzeb.



Funkcja częściowo autonomicznej jazdy



Rozwiązanie to łączy działanie kilku asystentów kierowcy, takich jak adaptacyjny tempomat czy asystent pasa ruchu. Pozwala ono na utrzymanie samochodu na odpowiednim pasie i dostosowanie jego prędkość do ruchu drogowego. Najlepiej sprawdza się na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu i pozwala teoretycznie na jazdę bez jakiejkolwiek ingerencji kierowcy. W praktyce nadal wymagane jest trzymanie rąk na kierownicy i stałe kontrolowanie sytuacji.

System rozpoznawania znaków drogowych



System zbiera informacje z kamery znajdującej się w górnej części szyby i w przypadku wykrycia znaku drogowego informującego o ograniu prędkości lub zakazie wyprzedzania, odpowiednia informacja jest wyświetlana na zestawie wskaźników i przekazywana do powiązanych systemów (jak adaptacyjny tempomat).



System monitorowania martwego pola



Tylne czujniki samochodu umożliwiają wykrycie pojazdów nadjeżdżających innymi pasami. System Side Assist informuje o zbliżającym się samochodzie lub motocyklu poprzez sygnał świetlny po odpowiedniej stronie pojazdu. W przypadku gdy kierowca włączy kierunkowskaz rozpoczynający manewr, który może powodować kolizję, asystent od razu wyśle mu ostrzeżenie.

Funkcja ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu



Wspomniane wcześniej czujniki monitorują przestrzeń także w przypadku ograniczonej widoczności. Jeśli podczas manewru cofania system wychwyci zbliżający się pojazd, wyśle ostrzeżenie kierowcy, a w razie braku reakcji zatrzyma samochód.



System powiadamiania ratunkowego eCall



Zintegrowana karta SIM, dostępna w takich nowych modelach, pozwala na wprowadzenie funkcji eCall, zapewniającą łączność z numerami alarmowymi w przypadku zdarzeń drogowych. Przekłada się to na wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich podróżujących. System jest w stanie również przekazać służbom ratunkowym najpotrzebniejsze informacje o samochodzie, jak jego pozycja, rodzaj silnika, kolor i liczba pasażerów.