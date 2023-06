Ford nie wierzy w szkoły jazdy. Przeszkolili 300 osób w jeden dzień

O bezpieczeństwie nigdy za wiele. Najlepiej wie o tym producent spod znaku niebieskiego owalu, który od 7 lat organizuje w Polsce bezpłatne szkolenia dla młodych kierowców. Wszystko po to, by u osób zaczynających przygodę z motoryzacją, zbudować pewność siebie i wyrobić za "kółkiem" właściwe nawyki. Szkolenie "Ford Driving Skills For Life" przeszło w Polsce ponad 4000 kierowców.

Zdjęcie Ford Driving Skills For Life 2023 / FORD / materiały prasowe