Drony w policji. Wszystko, co musisz wiedzieć!

W walce z przestępcami i piratami drogowymi policja pochwalić się może coraz nowocześniejszymi zdobyczami techniki. Wśród nich wymienić trzeba np. drony, które coraz częściej spotkać można np. nad ruchliwymi skrzyżowaniami w centrach dużych miast.

Zdjęcie Policyjny dron /Policja Nowa broń policji. DJI Matrice 210 V2

Informacje o tym, że policjanci posiłkują się nagraniami z dronów, by rejestrować wykroczenia kierowców, wzbudziły wiele kontrowersji. W komentarzach często pojawiały się pytania dotyczące prawnych uwarunkowań tej kwestii. Z prośbą o wyjaśnienia dotyczące najbardziej nurtujących czytelników zagadnień zwróciliśmy się Policji.



Jak poinformował Interię podkom. Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji w Warszawie wykorzystywane przez policję statki powietrzne używane są do realizacji różnych zadań służbowych, w tym na potrzeby komórek ruchu drogowego. Mundurowi nie chwalą się jednak flotą posiadanych dronów. "Zgodnie z postanowieniami art. 20a ust. 1 ustawy o Policji, z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony form i metod realizowanych zadań, Policja nie może udzielać informacji w zakresie liczby i rozmieszczenia w poszczególnych województwach".



Wiadomo jednak, że w ubiegłym roku do jednostek w całym kraju trafiła nowa partia tego typu maszyn. "W ramach realizacji umowy, wykonawca przeprowadził szkolenie osób (operatorów), uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do celów innych niż rekreacyjne. Proces szkolenia zakończony został egzaminem państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskaniem licencji VLOS do 25 kg - wyjaśnia Gaweł.



Oznacza to, że wszyscy piloci BSP w policji posiadają ważne uprawnienia wpisane do świadectwa kwalifikacji, wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodne z typem wykonywanych operacji oraz kategorią użytkowanego BSP. Policjanci pilotujący maszyny są zatem uprawnieni do lotów w kategorii "otwartej" i "szczególnej". Każdy pilot posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora BSP.

Z perspektywy kierowcy warto wiedzieć, że policyjny pilot drona nie musi używać - wymaganej w przypadku operatorów "cywilnych" - kamizelki odblaskowej. Zgodnie z unijnymi rozporządzeniami duża część przepisów obowiązujących cywili nie mają zastosowania w przypadku działań policji i uczestniczącego w nich personelu (na podstawie art. 2, pkt 3, ppkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego (...) stanowiącego rozporządzenie bazowe dla przytoczonych zasad wykonywania operacji bezzałogowych określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych).

Loty policyjnych bezzałogowych statków powietrznych powinny jednak być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku. Oznacza to, że tak samo jak właściciele maszyn wykorzystywanych rekreacyjnie, policjanci mają obowiązek zgłoszenia lotów w aplikacji droneradar.



Podkomisarz Gaweł wyjaśnił ponadto, że że policja została zarejestrowana jako operator BSP, a drony zostały oznaczone właściwym numerem operatora.

