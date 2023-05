Czy tornado może porwać samochód? Co robić, gdy spotkamy trąbę powietrzną?

Spis treści: 01 Jazda samochodem w czasie tornado - jak się zachować?

02 Tornado porwało samochód na Florydzie

Tornada, huragany i inne silne wiatry zdecydowanie kojarzą się nam z południem Stanów Zjednoczonych lub innym oddalonym od nas krajem. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że na trąby powietrzne można trafić również w Polsce, a ze względu na dynamicznie zmieniający się klimat, szanse na to są coraz większe.

Podobnie, jak w przypadku "zwykłej" burzy, tornado może nas nierzadko zaskoczyć w czasie jazdy samochodem. Warto więc wiedzieć, czy w takiej sytuacji możemy czuć się bezpiecznie w naszym aucie.

Jazda samochodem w czasie tornado - jak się zachować?

Jeśli dostrzeżemy zmierzające w naszym kierunku tornado, możemy spróbować przed nim uciec, zawracając i jadąc w przeciwnym kierunku (oczywiście jeśli istnieje taka możliwość). Jeśli jednak konfrontacja z tornadem wydaje się nieunikniona, najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie auta z dala od drogi (jeśli to możliwe) i ukrycie się w budynku.

Reklama

Jeśli takiej możliwości nie mamy, i tak lepiej przebywać poza autem. Amerykanie, którzy mają do czynienia z naprawdę potężnymi tornadami, radzą, by ukryć się w przydrożnym rowie lub w betonowym przepuście. Należy jednak pamiętać, że trąbom powietrznym towarzyszą często intensywne opady. Istnieje więc ryzyko, że w takim przepuście zacznie szybko zbierać się woda.

Jeśli wyruszamy w trasę, a istnieje ryzyko wystąpienia tornada, powinniśmy przygotować się do podróży. Zadbajmy o wyposażenie naszej apteczki oraz o to, by nasz telefon był w pełni naładowany.

W przypadku, gdy dostaliśmy się w zasięg tornada i podjęliśmy decyzję o tym, by przeczekać sytuację w aucie, powinniśmy pozostać z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Schowajmy również głowę poniżej linii okien i zakryjmy ją dłońmi lub przykryjmy się kocem, jeśli mamy taki w aucie. Zdecydowanie jednak lepiej szukać schronienia poza pojazdem.

Tornado w Missisipi przenosiło ciężarówki 1 / 13 Zniszczone samochody w miasteczku Rolling Fork w zachodniej części stanu Missisipi. Domy zostały obrócone w gruzy, drzewa połamane, a samochody zniszczone Źródło: PAP/EPA

Tornado porwało samochód na Florydzie

O tym, że pozostanie w samochodzie w czasie trąby powietrznej nie jest najlepszym pomysłem, niech świadczy sytuacja nagrana na autostradzie w miejscowości Palm Beach położonej w amerykańskim stanie Floryda. Na filmie możemy zobaczyć, jak wiatr podnosi samochód, a następnie obraca nim i rzuca go na drogę.

Kierowca pojazdu poinformował, że zabrał swojego psa na przejażdżkę, ponieważ ten bał się burz, a podróż autem zwykle go uspokajała. W pewnym momencie mężczyzna otrzymał powiadomienie, że zbliża się tornado. Próbował więc wrócić do domu, ale pogoda sparaliżowała ruch - podaje "The Palm Beach Post". Na szczęście cała sytuacja skończyła się jedynie na zniszczonym aucie. Kierowca i pies nie odnieśli poważnych obrażeń.

***