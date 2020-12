Czy "angliki" są bezpieczne? Szokujące dane!

W połowie 2015 roku, dostosowując przepisy do unijnych standardów, w Polsce dopuszczono możliwość zarejestrowania samochodu osobowego z kierownicą po prawej stronie. Malkontenci wieszczyli wówczas, że nasze drogi zaleje wkrótce fala tanich aut z Wysp Brytyjskich, a jazda po naszych drogach stanie się skrajnie niebezpieczna.

Zdjęcie Dane dotyczące wypadków nie wyglądają groźnie. Aż zagłębimy się w szczegóły... / Motorynek Polacy niechętnie sprowadzają auta z Anglii. Powodem koszt OC

Od tego czasu minęło już z górką pięć lat i wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Jak aktualnie wygląda park zarejestrowanych w Polsce aut z kierownicą po prawej stronie?



Jak poinformował Interię wydział prasowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która (w ramach niedawnej rekonstrukcji rządu) przejęła obowiązki dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji, aktualnie (na koniec listopada) w naszym kraju zarejestrowanych jest dokładnie 1441 samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie. Biorąc pod uwagę, że na koniec ubiegłego roku według CEPIKu (dane z pominięciem tzw. "martwych dusz") w naszym kraju zarejestrowanych było nieco ponad 18,3 mln aut osobowych - na jednego "anglika" przypada dziś średnio 12,7 tys. aut z kierownicą po lewej stronie!



Wbrew pozorom, przynajmniej w pierwszej piątce najpopularniejszych modeli, nie znajdziemy aut o stricte wyspiarskim pochodzeniu. Najczęściej rejestrowane w Polsce "angliki" to: Audi A4, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Mazda 6 oraz Audi A3.

Czy korzystanie z tego rodzaju pojazdu rzeczywiście niesie za sobą zdecydowanie większe ryzyko spowodowania kolizji lub wypadku drogowym? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna.



W ubiegłym roku tzw. "angliki" uczestniczyły w 271 kolizjach i 26 wypadkach. W ich wyniku śmierć poniosło 8 osób, a 37 odniosło obrażenia. Dla porównania, w tym roku, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada, samochody z kierownicą po prawej stronie brały udział w 18 wypadkach i 237 kolizjach, w których śmierć poniosły 4 osoby a 28 odniosło obrażenia. Wypada jednak zauważyć, że w przypadku tzw. "anglików" mowa jest o uczestnictwie, a nie sprawstwie. Trudno więc na wprost odnieść to do ogólnej liczby wypadków w kraju.

By uzyskać ogląd sytuacji można jednak posiłkować się prostą matematyką. Przypominamy, że w ubiegłym roku zgłoszono policji 30 288 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2909 osób, a 35 477 osób zostało rannych (w tym ciężko 10 633 osoby). Oznacza to, że jeden wypadek przypada średnio na około 600 samochodów osobowych (to oczywiście mocno zaokrąglone dane).



Dla porównania, w przypadku aut z kierownicą po prawej stronie, jeden wypadek przypada średnio na 55 zarejestrowanych pojazdów. Oznacza to, że prowadząc "anglika" prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadki jest w Polsce blisko jedenastokrotnie wyższe niż w przypadku auta z kierownicą po lewej stronie!

