Czego boją się kierowcy latem?

Nadmierna prędkość, zachowanie innych kierowców i oślepiające słońce to według polskich kierowców główne źródła zagrożenia podczas jazdy latem.

Zdjęcie Czego boją się kierowcy podczas letnich wojaży / Bezpieczeństwo Polacy jeżdżą średnio o 23 km/h za szybko

Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nokian Tyres wśród respondentów z Polski, Czech, Niemiec, Francji i Włoch. Ponad połowa europejskich kierowców uważa, że głównym czynnikiem ryzyka związanym z jazdą w lecie jest zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że czynnik ludzki nadal odgrywa kluczową rolę w działaniu samochodu.

Z ankiety wynika, że największego zagrożenia na drogach latem kierowcy dopatrują się w zachowaniu innych kierowców, nadmiernej prędkości i używaniu telefonu podczas jazdy. Najmniejszym zaufaniem darzą innych kierowców Czesi, Polacy i Włosi.



Zagrożenie wynikające z nadmiernych prędkości podkreślali szczególnie Polacy i Czesi. Włosi za najbardziej niebezpieczne uważają korzystanie z telefonu i innych gadżetów podczas jazdy.

Ciekawe, że zagrożeniami związanymi z jazdą samochodem przejmują się najbardziej respondenci mający ponad 51 lat. W tej grupie większość osób zwraca uwagę na zachowanie innych kierowców, a także na warunki na drodze. Może to wynikać ze świadomości starszych kierowców, że potrzebują więcej czasu na reakcję, a także z tego, że ich samochody są często starsze.

Ponad jedna trzecia kierowców mierzy głębokość bieżnika opon dwa razy do roku, 24% robi to co dwa-trzy miesiące, a 13% sprawdza ją tylko raz w roku. 10% respondentów nie pamięta jednak, kiedy stan opon ich samochodu był sprawdzany ostatnim razem lub czy w ogóle był sprawdzany. Respondenci najbardziej zatroskani stanem opon, czyli ci, którzy sprawdzają głębokość bieżnika co dwa-trzy miesiące, to głównie Włosi, osoby przemierzające 30 000-40 000 km lub więcej rocznie, mężczyźni i kierowcy mający ponad 66 lat.



Z badania wynika, że tylko niewielki procent osób zwraca uwagę na zużycie opon. Tymczasem opony stanowią jedyny punkt kontaktu samochodu z drogą, a ich stan ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Na przykład podczas stosowania zużytych opon z bieżnikiem o głębokości 2 mm droga hamowania może być przy prędkości 80 km/h na mokrej drodze o 12 m dłuższa w porównaniu z nowymi oponami.

Jednocześnie ciekawe jest to, że respondenci ze wszystkich badanych krajów podkreślali znaczenie takich cech opon jak przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni, stabilność i bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych. Wszystko to uważa się za główne parametry, na które zwraca się dużą uwagę podczas zakupu nowych opon — mówi Martin Dražík, menedżer produktu Nokian Tyres w Europie.



Ciesząc się piękną, letnią pogodą, łatwo zapomnieć o zagrożeniach związanych z jazdą w deszczu. Niespodziewane intensywne opady zwiększają ryzyko aquaplaningu, szczególnie gdy duże ilości wody gromadzą się na nawierzchni i w koleinach. W związku z tym, wybierając opony letnie, warto zwracać uwagę na te modele, które zaprojektowano do bezpiecznej jazdy na mokrej nawierzchni. Trzeba też pamiętać, że bezpieczne opony letnie powinny mieć bieżnik o głębokości przekraczającej 4 mm, a ich okres eksploatacji nie powinien przekraczać 6 lat.