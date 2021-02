Auta "porozmawiają" za plecami kierowców. Wszysto dla waszego dobra!

Samochody marki Ford będą udostępniać informacje o mogących nastąpić incydentach związanych z bezpieczeństwem na drogach, aby pomóc w ostrzeganiu użytkowników dróg - nie tylko kierowców Fordów, ale również pojazdów innych producentów.

Zdjęcie Wnętrze nowego Forda Pumy / Premiery Ford Puma ST. Sportowy crossover

Wzajemna umowa jest częścią wspieranego przez Komisję Europejską programu Data for Road Safety; partnerami są BMW, Volvo, Mercedes-Benz, TomTom, HERE Technologies oraz centra zarządzania ruchem w UE. System pomoże zapewnić kierowcom pojazdów skomunikowanych różnych marek komunikaty ostrzegawcze o niosących zagrożenie warunkach jazdy na drodze.

System wczesnego informowania o niebezpieczeństwie na drodze wprowadzony został wraz z nowym Fordem Puma na początku 2020 roku. Dzięki nowemu porozumieniu, pojazdy innych producentów będą teraz mogły identyfikować i udostępniać informacje o napotkanych zagrożeniach, przyczyniając się wspólnie do poprawy bezpieczeństwa na drogach.



Umowa w ramach wspieranego przez Komisję Europejską partnerstwa Data for Road Safety, została zawarta w następstwie 16-miesięcznego projektu pilotażowego, w trakcie którego wymieniono między różnymi pojazdami dziesiątki milionów komunikatów SRTI (Safety-Related Traffic Information), takich jak informacje o awariach pojazdów na trasie, śliskiej nawierzchni lub ograniczonej widoczności. Partnerami Forda są BMW, Mercedes-Benz i Volvo, których ekosystemy udostępniania danych są także otwarte dla nowych uczestników.

Anonimowe dane z pojazdów, takie jak użycie świateł przeciwmgielnych, hamowanie awaryjne lub aktywacja poduszek powietrznych, są analizowane na pokładzie w celu określenia prawdopodobieństwa i lokalizacji potencjalnych zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze są wysyłane za pośrednictwem modemu FordPass Connect, do bezpiecznego serwera Forda, skąd dane są dystrybuowane do partnerów SRTI, którzy zestawiają komunikaty o zagrożeniach z różnych źródeł, a następnie udostępniają je pojazdom różnych marek. Sygnały SRTI są natychmiast wysyłane - również z wykorzystaniem sieci komórkowej - do pojazdów znajdujących się w pobliżu potencjalnego zagrożenia, gdzie kierowcy ostrzegani są komunikatami wyświetlanymi na desce rozdzielczej.



Oprócz kierowców, informowane są służby ratunkowe, które otrzymują w ciągu kilku sekund dokładne dane o lokalizacji zagrożenia, co znacznie przyspiesza pomoc. - Ekosystem Data for Road Safety to partnerstwo publiczno-prywatne, które w bardzo konkretny sposób udostępnia wzbogacone dane podnoszące bezpieczeństwo na drogach, jest to więc sytuacja korzystna dla całego społeczeństwa - powiedział Joost Vantomme, przewodniczący nowego ekosystemu SRTI. -

Uczestniczący w projekcie producenci pojazdów chętnie podzielą się spływającymi co dzień danymi i wspólnie ze wszystkimi partnerami będą starali się wnosić swój wkład w ekosystem danych SRTI.