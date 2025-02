W czasach, gdy producenci samochodów mocno kalkulują każdy element wyposażenia, który może wpłynąć negatywnie na emisję CO 2 , Lexus zaskakuje wszystkich. Najpopularniejszy model japońskiej marki debiutuje na rynku w odmianie, która trochę kłoci się z wizerunkiem marki stawiającej na ekologiczne technologie.

Lexus NX Overtrail od jakiegoś czasu jest już dostępny w salonach, a po kilku miesiącach sprzedaży znalazł w Polsce zaledwie stu nabywców. To stosunkowo niewiele, zważywszy że w ciągu dekady od premiery w 2014 sprzedano ponad 22 tys. egzemplarzy tego modelu.

Sto osób nad Wisłą świadomie zdecydowało się na zakup wersji, która jest mniej komfortowa, głośniejsza i bardziej paliwożerna w porównaniu do standardowego modelu. Czy podjęli dobrą decyzję? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Lexus NX Overtrail. Czym się różni od innych wersji?

Zmiany nie ograniczyły się wyłącznie do nowego, specjalnego koloru nadwozia oraz montażu opon AT z bieżnikiem ułatwiającym jazdę poza asfaltem. Lexus NX Overtrail przeszedł jeszcze kilka innych modyfikacji. Prześwit zwiększono o 15 mm, a inżynierowie przy współpracy programistów dopracowali pracę układu ESP i napędu AWD pod kątem jazdy w terenie. Na tylnej osi zainstalowano wzmocnione zawieszenie. Wszystko po to, żeby tym samochodem można było bezkarnie wyjechać poza utwardzone szlaki.

Model NX Overtrail wyposażono w opony 235/60 R18. Sprawdzały się dobrze na szutrowej i skalistej nawierzchni, choć przy wyższych prędkościach na asfalcie generowały więcej hałasu niż standardowe ogumienie. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Specjalna wersja powstała na bazie specyfikacji F Sport, ale na tę okazję projektanci posunęli się jeszcze dalej. Jest nowy lakier Moon Desert, pojawiły się też elementy polakierowane na czarno. M.in. na osłonie chłodnicy, klamkach oraz lusterkach. Do całości dopasowano nowe, 18-calowe felgi polakierowane w podobnej tonacji kolorystycznej.

Kabina nie przeszła aż tak poważnej metamorfozy jak nadwozie. Na czarnej tapicerce ze skóry syntetycznej pojawiły się wstawki w kolorze khaki, a dekoracyjna listwa Geo Layer nawiązuje do warstw skał osadowych. Ku zdziwieniu – specjalna wersja nie została wyposażona w gumowe dywaniki, które idealnie nadawałyby się do wyjazdu w teren.

"Terenowa" odmiana Lexusa NX nadal oferuje wysoki komfort. Brakuje tylko gumowych dywaników na wyposażeniu standardowym. Zamiast tego montowane są welurowe, które szybko się pobrudzą. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Lexus NX Overtrail to "terenówka" na polskie drogi

Idealnym miejscem do przetestowania "terenowego" modelu byłyby z pewnością polskie drogi - zwłaszcza po srogiej zimie. Jednak polski importer przygotował zupełnie inne wyzwanie. Jazdy testowe zorganizowano na Lanzarote, gdzie w "księżycowym" anturażu nie zabrakło możliwości, żeby sprawdzić jak Lexus NX sprawuje się poza asfaltem.

Lexus NX Overtrail oprócz specjalnego lakieru jest dostępny jeszcze w sześciu innych kolorach: Sonic Titanium, Graphite Black, Terrane Khaki, Sonic White, Sonic Grey i Sonic Copper. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Oprócz standardowych trybów jazdy (Eco, Normal, Sport S i Sport+), w specjalnej wersji pojawił się również tryb Overtrail, dzięki któremu można lepiej wykorzystać potencjał napędu AWD. W tym aucie nie znajdziemy jednak klasycznego wału napędowego. Tylna oś jest napędzana przez dodatkowy silnik elektryczny.

W "terenowej" wersji standardem jest adaptacyjne zawieszenie o regulowanej sztywności (AVS), które szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków nawierzchni, zapewniając pewne prowadzenie i poczucie pełnej kontroli nad pojazdem. Co ciekawe, jest ono jest dostępne tylko w dwóch wersjach – F Sport i Overtrail. W pozostałych wariantach zainstalowano standardowe wyposażenie Comfort.

Lexus NX 350h Overtrail. Jakie silniki, ile KM?

Lexus NX Overtrail jest dostępny na polskim rynku w dwóch wersjach: hybrydowej NX 350h oraz wersji plug-in hybrid, czyli NX 450h+. Podczas premiery skoncentrowaliśmy się na podstawowym wariancie.

W wersji Overtrail napęd FWD nie występuje. W standardzie jest dostępny napęd na cztery koła E-FOUR. Klienci mają do wyboru napęd hybrydowy NX 350h (243 KM), a także hybrydę plug-in NX 450h+ (309 KM). Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Samochód skrywa pod maską sprawdzony układ hybrydowy, który łączy 2,5-litrowy silnik czterocylindrowy z dwoma jednostkami elektrycznymi – każdą przypisaną do jednej z osi. Łączna moc tego zestawu wynosi solidne 243 KM: silnik spalinowy dostarcza 190 KM, przedni elektryczny 182 KM, a tylny 54 KM. W miejskim ruchu, przy spokojnym prowadzeniu, główną rolę odgrywają silniki elektryczne, a jednostka spalinowa w większości przypadków pozostaje w uśpieniu.

Zużycie paliwa na oponach AT robi wrażenie. Osiągnięcie wyniku 5,5-6,0 l/100 km w warunkach pozamiejskich nie jest wielkim wyczynem dla kierowcy. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Hybrydowy napęd w NX jest dynamiczny, co potwierdzają liczby. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 7,7 sekundy, a start odbywa się przy wykorzystaniu natychmiastowego, pełnego momentu obrotowego z silników elektrycznych, zanim do gry wejdzie jednostka spalinowa. Najsłabszym ogniwem jest przekładnia eCVT, która działa bardzo sprawnie, ale ze względu na swoją charakterystykę, przy mocnym przyspieszaniu powoduje głośniejszą pracę silnika.

Kierowca ma do wyboru tryby jazdy: Eco, Normal, Sport S i Sport+, które dostosowują reakcję na gaz oraz pracę układu kierowniczego. W specjalnej wersji dodano tryb Overtrail, pozwalający lepiej wykorzystać możliwości napędu AWD. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Czy Lexus NX Overtrail nadaje się do jazdy w terenie?

Księżycowy klimat na Lanzarote był dobrą okazją, żeby bezkarnie sprawdzić terenowe możliwości wersji Overtrail. Po zjechaniu z utwardzonej nawierzchni miałem okazję przez kilkadziesiąt kilometrów przetestować możliwości tego samochodu.

Pierwsze odczucie na plus to praca systemu AVS (adaptacyjne amortyzatory), który bardzo sprawnie i precyzyjnie kontroluje tłumienie nierówności na wszystkich kołach. Przez całą trasę okazało się, że podwyższony prześwit jest w zupełności wystarczający. Nie zdarzyło się, żeby podwozie otarło się o przeszkody na trasie w postaci kamieni czy kolein.

Linia Overtrail jest dostępna również w Stanach Zjednoczonych, m.in. w modelu GX, który jest lexusowym odpowiednikiem Toyoty Land Cruiser. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Na nieutwardzonych drogach Overtrail prowadzi się bardzo stabilnie, pewnie, bez konieczności kompromisu czy rezygnacji z komfortu. Zawieszenie skutecznie pochłania nierówności, a szybka reakcja silników elektrycznych i precyzyjny układ kierowniczy pomagają sprawnie omijać przeszkody. Całość współgra na tyle sprawnie, że po kilku kilometrach jazdy z ograniczonym zaufaniem, po chwili zachęca do szybszej jazdy wybojach i dziurach, nie przejmując się zbytnio nierównościami. Trudno powiedzieć, jak NX Overtrail poradziłby sobie w błocie, ponieważ nie jest to rasowy model off-roadowy.

Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Lexus NX Overtrail na asfalcie. Wady i zalety

Po powrocie na asfalt szybko można było odczuć terenowe opony. Samochód jest odczuwalnie głośniejszy, a na kierownicy pojawiają się delikatne wibracje. Mimo wszystko, komfortowa praca układu kierowniczego i zawieszenia stara się – z różnym skutkiem – niwelować te nieprzyjemności. Zwłaszcza, gdy wygodnie rozsiądziemy się w wentylowanych (i podgrzewanych) fotelach, otoczeni zestawem kamer i czujników wspomagających jazdę.

Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Podczas intensywnej jazdy w terenie do kabiny nie powinno się dostać nawet jedno ziarnko pyłu czy kurzu. To zasługa dwustrefowej klimatyzacji z filtrem Nanoe X, czyli systemem oczyszczania powietrza. Jak podaje producent, skutecznie neutralizuje wirusy, bakterie, pyłki i alergeny, jednocześnie ograniczając rozwój pleśni. Technologia powstała przy współpracy firmy Panasonic.

Dwustrefowa klimatyzacja skutecznie oczyszcza powietrze dostające się do kabiny pasażerskiej za sprawą specjalnego filtra. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Dla fanów dłuższych wypraw samochodowych – zwłaszcza w dwie osoby – powinien wystarczyć bagażnik o pojemności 545 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń powiększa się do 1436 litrów. Klapę bagażnika można wygodnie otwierać i zamykać elektrycznie, a także sterować nią ruchem nogi. Do tego Lexus może holować przyczepę o masie do 1500 kg.

Bagażnik w Lexusie NX ma pojemność 545 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń wzrasta do 1436 litrów. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Ile kosztuje Lexus NX Overtrail?

Lexus NX Overtrail to pojazd dla osób, które pragną zrezygnować z części luksusu na rzecz bardziej terenowych doświadczeń. Jego cena (rocznik modelowy 2025) zaczyna się od 335 900 zł za wersję 350h, a wersja 450h+ kosztuje od 359 900 zł.

Samochody z rocznika modelowego 2024 mogą się okazać ciekawą alternatywą - kosztują odpowiednio: 335 900 zł (NX 350h) oraz 359 900 zł (NX 450h+). Jednak trzeba mieć na uwadze, że ich dostępność jest ograniczona.

Wersja Overtrail wnosi do gamy NX solidną dawkę możliwości terenowych, nie rezygnując z legendarnego komfortu Lexusa. Dla wielu klientów może to być najbardziej uniwersalna wersja tego modelu.

Lexus NX zadebiutował w 2014 roku, a w 2022 doczekał się drugiej generacji. Jest to najlepiej sprzedający się model Lexusa w Europie, z ponad 22 tysiącami egzemplarzy sprzedanych w ciągu dekady. Grzegorz Bandura INTERIA.PL